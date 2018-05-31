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20 bin başvuru ile rekor kırdı! İşte aranılan şartlar...

'de ilk etabı açılacak olan 'nda edilecek 3 bin 500 güvenlik görevlisi alım ilanına 4 ayda 20 bin kişi başvurarak rekor kırıldı. Başvurular hala devam edilirken kabul edilenlerin eğitimi pazartesi gününden itibaren başlıyor

Giriş Tarihi: 31.5.2018 15:54 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 16:02
İstanbul Yeni Havalimanı 20 bin başvuru ile rekor kırdı! İşte aranılan şartlar...

İlk etabı 2018'de açılacak olan için ihtiyaç duyulan güvenlik görevlisi ilanına başvurular devam ediyor.

1 Şubat tarihinden itibaren verilen ilanda 3 bin 500 güvenlikçi ı için başvurulara ilginin büyük olması rekor getirdi. 4 ayda 20 bin başvuru yapıldı. İlk kez bir güvenlik görevlisi alım ilanına bu sayıda başvuruda bulunuldu.

TEMMUZ AYINDA İŞE BAŞLAYACAKLAR

Başvuruları uygun görülen adaylar şu an mülakata çağırılıyor. İkinci aşamada mülakatı başarıyla tamamlayan adaylar; pazartesi gününden itibaren Mecidiyeköy'de bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Merkezi'nde, Güvenliği konusunda uluslararası standartlarda, kapsamlı bir temel eğitime tabi tutulacak.

Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar ise temmuz ayı itibarıyla işbaşı yapmaya başlayacak. İstihdam edilecek 3 bin 500 kişilik güvenlik görevlisiyle birlikte İstanbul Yeni Havalimanı, 'de en çok güvenlik görevlisine sahip havalimanı olacak. 'ndan da yaklaşık bin 500 güvenlikçinin İstanbul Yeni Havalimanı'na geçmesi bekleniyor.

35 YAŞ SINIRI

İGA Güvenlik Hizmetleri A.Ş. çatısı altında güvenlik görevlisi olabilmek için aranan özelliklerin başında; 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip, tercihen 35 yaşından gün almamış ve vardiyalı çalışabilme durumu geliyor.

Bu şartların yanı sıra askerlik hizmetini tamamlamış, diksiyonu düzgün ve sözlü iletişim kabiliyeti yüksek kişiler aranıyor. İstihdam edilecek kadın ve erkek güvenlik görevlileri için isteğe bağlı olarak, ücretsiz maksimum 4 kişilik lojmanlar ve sosyal alan tahsis edilecek.

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İstanbul Yeni Havalimanı 20 bin başvuru ile rekor kırdı! İşte aranılan şartlar...
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