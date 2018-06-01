Bakan Jülide Sarıeroğlu'ndan son dakika dolar açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, döviz kurunun artışının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin, "Yaşanan bu süreçte çok hızlı kararlar alındı ve bunlar uygulamaya kondu, şu anda dolar kurunda bir düşüş eğilimi söz konusu, daha da düşecek. Bu anlamda çok güçlü önlemlerimizi almış durumdayız." dedi.

Sarıeroğlu, Adana Ticaret Odası (ATO) tarafından ATOSEV Tesislerinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, 16 yıldır AK Parti iktidarında, çalışma hayatında devrim niteliğinde düzenlemeler yapıldığını söyledi.

Her konuda iş dünyasının yanında olduklarını anlatan Sarıeroğlu, "Bundan sonra da aynı hassasiyet ve bakış açısıyla seferberlik halini sürdüreceğiz." diye konuştu.

Sarıeroğlu, bakanlıklarının çalışmaları hakkında bilgi vererek sözlerini şöyle sürdürdü:

"1.5 MİLYON EK İSTİHDAM SAĞLAMIŞ BİR ÜLKEYİZ"

"Birçok badire atlattık. Gezi olayları, çukurlar kazıldı, 17-25 Aralık operasyonları ve sonrasında 15 Temmuz gibi ağır bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Yaşadığımız bütün süreçlerde birlik ve beraberlik ruhunu diri tutarak ülkemizin hız kesmeden kalkınması için reformlarımızı gündemimizin ilk sırasında tutmaya 16 yıldır devam ettik. Son dönemde 15 Temmuz gibi başka bir ülke yaşasaydı üstesinden gelemeyeceği kadar çok hasar bırakabilecek bir süreci işverenlerimizin azmi ve inancı, çalışanlarımızın alınteri ve hükümetimizin kararlı politikalarıyla yara almadan, hasar almadan atlattık. 15 Temmuz'un ardından hayata geçirdiğimiz istihdam seferberliğiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu bağlamda Adana Sanayi Odası ve ATO'nun da çok büyük katkıları oldu, 1,5 milyon ek istihdam sağlamış bir ülkeyiz."

İstihdam seferberliğine yönelik çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Sarıeroğlu, "Gelecek hafta, iş dünyamızın bütün temsilcileriyle Adana'mızdan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, Maliye Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuyla sahalarda olacağız. Bunun da ilk startını Adana'daki iş dünyası temsilcilerimizle '01 Adana' diyerek başlatacağız." diye konuştu.

"MİLLETİMİZ 'DEVAM' DİYECEK, BUNA İNANIYORUZ"

Sarıeroğlu, bakanlıklarnın Adana'daki iş dünyası temsilcilerine yönelik destekleri ve çalışmalarını anlatarak, bu desteklerin artarak devam edeceğini dile getirdi.

Türkiye'nin 24 Haziran'dan sonra "şaha kalkacağını" vurgulayan Sarıeroğlu, "Milletimiz 'devam' diyecek, buna inanıyoruz. 16 yıldır milletimiz bizi yalnız bırakmadı." ifadesini kullandı.

Sarıeroğlu, Türkiye olarak güçlü imkanlara ve potansiyele sahip bir ülke olduklarını belirterek, "Birçok badire atlatmamıza rağmen 7,4 gibi güçlü, kapsayıcı ve istihdam yaratan bir büyüme performasıyla bugün G20 ve OECD ülkeleri arasında lider konumda olan bir Türkiye'yiz." dedi.