Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar? Bugün Çeyrek Altın ne kadar oldu?

SON DAKİKA: ne kadar? Bugün ne kadar oldu?

Ülkemizde en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Bunun nedenini anlamak içinse ülkemizdeki kültürel kodları iyi okumak gereklidir. ne kadar? ne kadar? Sorularının yanıtları ve uzman yorumları sabah.com.tr'de. Toplumsal kurallar ve ortak hafıza kültürü oluşturur. Ülkemizin kültüründe de altın oldukça önemlidir, düğünlerde ve törenlerde ilk hediye edilen nesne altındır. Haftanın ilk çalışma günü olan 4 Haziran Pazartesi altın fiyatları haberimizde.

Giriş Tarihi: 4.6.2018 10:03 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 10:05
SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar? Bugün Çeyrek Altın ne kadar oldu?

fiyatları konusunda detaylı bilgi sahibi olmak isteyen bireyler için hazırladığımız içeriğimizde , , ve fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Bununla birlikte yaz aylarının gelmesi ve düğünlerin başlamasıyla birlikte altın alışverişi hızlandı bu durum da ne kadar? sorusunun hergün araştırılmasına neden oldu. Düğünlerdeki altın alışverişi toplumdaki birlikteliğin güçlenmesine ve sosyal yardımlaşmanın artmasına neden olmaktadır. 4 Haziran altın fiyatları konusundaki son gelişmeler haberimizde.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın, çeyrek altınla birlikte en çok tercih edilen altın türleri arasında yer almaktadır. Düğünlerde çeyrek altından sonra en çok gram altın tercih edilir. Gram altın haftanın ilk günü olan Pazartesi günü 193,52 TL'den alınırken 193,57 TL'den satılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın fiyatları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Çeyrek altın bugün 308,30 TL'den alınırken 315,27 TL'den satılıyor. Çeyrek altın en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alıyor.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar? Bugün Çeyrek Altın ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN