SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar? Bugün Çeyrek Altın ne kadar oldu?

Çeyrek altın fiyatları konusunda detaylı bilgi sahibi olmak isteyen bireyler için hazırladığımız içeriğimizde gram altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Bununla birlikte yaz aylarının gelmesi ve düğünlerin başlamasıyla birlikte altın alışverişi hızlandı bu durum da altın fiyatları ne kadar? sorusunun hergün araştırılmasına neden oldu. Düğünlerdeki altın alışverişi toplumdaki birlikteliğin güçlenmesine ve sosyal yardımlaşmanın artmasına neden olmaktadır. 4 Haziran altın fiyatları konusundaki son gelişmeler haberimizde.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın, çeyrek altınla birlikte en çok tercih edilen altın türleri arasında yer almaktadır. Düğünlerde çeyrek altından sonra en çok gram altın tercih edilir. Gram altın haftanın ilk günü olan Pazartesi günü 193,52 TL'den alınırken 193,57 TL'den satılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın fiyatları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Çeyrek altın bugün 308,30 TL'den alınırken 315,27 TL'den satılıyor. Çeyrek altın en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alıyor.