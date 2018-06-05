İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan son dakika UBER açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Maltepe'de Okul Aile Birliği temsilcileri ile iftarda buluştu. Uysal, UBER'le ilgili gelişmeleri de değerlendirdi.

"TURİZMCİLERİ RAHATSIZ EDEN BİR DURUM VARSA DEĞERLENDİRMESİ YAPILIR"

İHA'nın haberine göre, iftar programının ardından UBER ile ilgili gelişmelere yönelik basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, turizmcileri rahatlatan bir açıklama yaptı. Uysal, "Bizim UBER ile ilgili aldığımız karar, bizim vermiş olduğumuz belgenin başka amaçla kullanılmamasına yönelik bir karar. Turizm belgesi vermişiz. Turizm belgesi ile normal taksi taşımacılığı yapıyorsa buna engel olma mahiyetinde" dedi.

"AMACIMIZ TURİZM BELGESİ İLE TAKSİCİLİK YAPILMASININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ"

Turizmcilerin işine engel olan bir durum varsa gerekli değerlendirmelerin yapılacağını ifade eden Uysal, "Eğer turizmcilerimizi rahatsız eden bir yönü varsa alınan kararların onların değerlendirilmesi yapılır. Haklı olarak onların şu şekilde bir eleştirisi var. Yedi kişiden az kişi gelirse biz bunu havaalanından aldıramayacak mıyız? Onunla ilgili arkadaşlarımız toplanıyor, çalışıyor. Bizim amacımız turizmcilerin, İstanbul'a gelen turistleri rahat bir şekilde ağırlamasına engel olmak vs. değil. Amacımız turizm belgesi ile taksicilik yapılmasının önüne geçilmesi. UBER işletmeciliğinin yapılmasının önüne geçilmesi. Dolayısı ile turizmcilerin tedirgin olduğu konularla ilgili konularda arkadaşlarımız toplanır bir karar alır. O değiştirilebilir. O nihayetinde biz İstanbul'a turist getiren turizmcileri, yakınen destekliyoruz, sorunları ile ilgileniyoruz. Bu konuda da yanlış anlaşılacak, işlerini aksatacak bir şey varsa düzeltmeye de her zaman hazırız. O konuda da arkadaşlarımız çalışıyor" diye konuştu.