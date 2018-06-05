Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan son dakika UBER açıklaması

Başkanı 'dan son dakika UBER açıklaması

() Başkanı ’dan turizmcileri rahatlatan UBER açıklaması geldi. Uysal, "Bizim UBER ile ilgili aldığımız karar, vermiş olduğumuz belgenin başka amaçla kullanılmamasına yönelik bir karar. Turizm belgesi vermişiz. Turizm belgesi ile normal taksi taşımacılığı yapıyorsa buna engel olma mahiyetinde. Eğer turizmcilerimizi rahatsız eden bir yönü varsa alınan kararların değerlendirilmesi yapılır" dedi

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 09:58 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 10:00
İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan son dakika UBER açıklaması

Başkanı , 'de Okul Aile Birliği temsilcileri ile iftarda buluştu. Uysal, UBER'le ilgili gelişmeleri de değerlendirdi.

"TURİZMCİLERİ RAHATSIZ EDEN BİR DURUM VARSA DEĞERLENDİRMESİ YAPILIR"

'nın haberine göre, iftar programının ardından UBER ile ilgili gelişmelere yönelik basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, turizmcileri rahatlatan bir açıklama yaptı. Uysal, "Bizim UBER ile ilgili aldığımız karar, bizim vermiş olduğumuz belgenin başka amaçla kullanılmamasına yönelik bir karar. Turizm belgesi vermişiz. Turizm belgesi ile normal taksi taşımacılığı yapıyorsa buna engel olma mahiyetinde" dedi.

"AMACIMIZ TURİZM BELGESİ İLE TAKSİCİLİK YAPILMASININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ"

Turizmcilerin işine engel olan bir durum varsa gerekli değerlendirmelerin yapılacağını ifade eden Uysal, "Eğer turizmcilerimizi rahatsız eden bir yönü varsa alınan kararların onların değerlendirilmesi yapılır. Haklı olarak onların şu şekilde bir eleştirisi var. Yedi kişiden az kişi gelirse biz bunu havaalanından aldıramayacak mıyız? Onunla ilgili arkadaşlarımız toplanıyor, çalışıyor. Bizim amacımız turizmcilerin, İstanbul'a gelen turistleri rahat bir şekilde ağırlamasına engel olmak vs. değil. Amacımız turizm belgesi ile taksicilik yapılmasının önüne geçilmesi. UBER işletmeciliğinin yapılmasının önüne geçilmesi. Dolayısı ile turizmcilerin tedirgin olduğu konularla ilgili konularda arkadaşlarımız toplanır bir karar alır. O değiştirilebilir. O nihayetinde biz İstanbul'a turist getiren turizmcileri, yakınen destekliyoruz, sorunları ile ilgileniyoruz. Bu konuda da yanlış anlaşılacak, işlerini aksatacak bir şey varsa düzeltmeye de her zaman hazırız. O konuda da arkadaşlarımız çalışıyor" diye konuştu.

Dünyanın en iyi havalimanına sahip ülkeler

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan son dakika UBER açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN