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Maliye Bakanı Naci Ağbal, müjdeyi verdi!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Yapılandırma kanunu, devlete borcu olan vatandaşlarımız için kaçırılmaz, tarihi fırsatlar sunuyor. Tüm vatandaşlarımızı bundan yararlanmaya davet ediyorum" dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 09:24 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 09:27
Maliye Bakanı Naci Ağbal, müjdeyi verdi!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Yapılandırma kanunu, devlete borcu olan vatandaşlarımız için kaçırılmaz, tarihi fırsatlar sunuyor. Tüm vatandaşlarımızı bundan yararlanmaya davet ediyorum.

31 TEMMUZ'A KADAR YAPILANMASI GEREKİYOR

MTV ve trafik para cezalarında peşin ödeme seçeneğinde faiz neredeyse sıfıra kadar düşüyor. Başvuruların 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Ödemeler ise 'ya ağustos, Maliye'ye Eylül ayında yapılacak.

Başvuru ve ödemeler vergi dairelerine yapılabileceği gibi internetten de gerçekleştirilebilecek. Ödemeler banka kartı/kredi kartı ile yapılabilecek" dedi.

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Maliye Bakanı Naci Ağbal, müjdeyi verdi!
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