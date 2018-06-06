Büyüme % 7'yi geçer

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ
) hain darbe girişiminin etkisiyle 2016 yılının üçüncü çeyreğinde 27 çeyrek sonra ilk kez küçülen Türkiye
ekonomisi, 5 çeyrek art arda düşman çatlatan bir performansa imza attı. 11 Haziran'da açıklanacak bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyi yakalamasına kesin gözüyle bakılıyor. Sanayi üretimi, ihracat
ve güçlü taleple birlikte kamu harcamalarındaki artışın büyümenin lokomotifliğini üstlenmesi bekleniyor. İlk çeyrek
te 4 yılın en hızlı büyümesine imza atılacak. KUR SALDIRISINA RAĞMEN
24 Haziran seçimleri öncesinde kur üzerinden yapılan saldırılara rağmen, hükümetin ekonomiyi canlandırma adına attığı adımların etkisi devam ediyor. Türkiye geçen yıl yüzde 7.4 ile büyüme G20'de zirvede yer aldı. 8 yıldır kesintisiz büyüyen Türkiye bu dönemde ihracat, istihdam ve büyümede beklentileri aşarken, kur saldırısı ekonominin büyüklüğünün 1.2 trilyon doları aşmasını engelledi. YATIRIMLAR CANLANIYOR
Birçok
kuruluş ilk çeyreğe ilişkin tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Bu revizyonlarda tüketim ve yatırım göstergelerinin beklentilerin üstünde gerçekleşmesi etkili oldu. Kamu yatırımlarındaki artışın yanı sıra, ithal ve dayanıksız tüketim mallarında da canlılık sürüyor. KGF ETKİSİ SÜRÜYOR
Kredi
Garanti Fonu'nun (KGF
), geçen yılki büyümeye katkısı yaklaşık 3 puan oldu. KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli, uygulamanın büyümeye bu yıl da en az 1 puan katkı sağlayacağını söyledi. KGF'nin 200, 50 ve 35 milyar liralık üç protokolünden 200 milyar liralık kısmının tamamen kullandırıldığını belirten Gergerli, 50 milyarın 26'sının, 35 milyarın ise 10 milyar lirasının geçen hafta kullandırıldığını ifade etti. ÖNCÜ GÖSTERGELER ÇOK GÜÇLÜ
İlk
çeyrek büyümesinin yüksek geleceğini belirten GCM menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "Büyümenin, başta sanayi üretimi olmak üzere öncü göstergelerdeki güçlü seyir, ihracatın büyümeye artan katkısı ve geniş mali politikalar çerçevesinde desteklenen iç talepten besleneceğini düşünüyoruz" dedi. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Beste Naz Köksal ise, hane halkı tüketimi ve ihracat tarafındaki pozitif katkının, ilk çeyrekte büyümeyi destekleyecek unsurlar olarak ön plana çıkacağını söyledi. Köksal, yıl genelinde yüzde 4-5 aralığının mümkün olduğunu söyledi.