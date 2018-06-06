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Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan müjde

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2B arazilerini doğrudan satın alma hakkı olup süresi içinde başvurmayanlara ve başvuru yapıp peşinatını veya taksitlerini yatırmadığı için hakkını kaybedenlere 30 Kasım'a kadar başvuru ve ödeme imkanı sunduk" dedi.

Giriş Tarihi: 6.6.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 10:21
Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan müjde

arazileri hakkında Maliye Bakanı Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü "Kullanıcısı olup da Hazineye ait tarım arazilerini satın almak isteyen ancak süresi içinde başvuramayanlara 7 Eylül'e kadar başvuru yapma, peşinatını veya taksitlerini zamanında yatıramayanlara da 30 Kasım'a kadar ödeme imkanı getirdik"

2B ARAZİ NEDİR?

sınırları dahilinde, orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış arziler 2B arazi olarak adlandırılır. 2B yani orman vasfını kaybetmiş araziler bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen arazilerdir.

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Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan müjde
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