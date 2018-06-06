Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan müjde

Tarım arazileri hakkında Maliye Bakanı Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü "Kullanıcısı olup da Hazineye ait tarım arazilerini satın almak isteyen ancak süresi içinde başvuramayanlara 7 Eylül'e kadar başvuru yapma, peşinatını veya taksitlerini zamanında yatıramayanlara da 30 Kasım'a kadar ödeme imkanı getirdik"

2B ARAZİ NEDİR?

Türkiye sınırları dahilinde, orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış arziler 2B arazi olarak adlandırılır. 2B yani orman vasfını kaybetmiş araziler bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen arazilerdir.

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