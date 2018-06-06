İmar Barışı’nın tüm detayları

13 milyon yapının imar ve ruhsat sorunu çözülüyor. SABAH, hükümetin çıkardığı İmar Barışı'nın detaylarını içeren yönetmeliği ele geçirdi. Başvuruların cuma günü başlayacağı imar barışında vatandaşlar konut için yüzde 3, ticari alanlar için yüzde 5 oranında ücret karşılığında yapı kayıt belgesini alabilecekler. 31.12.2017 tarihine kadar yapılan imara aykırı, ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine aykırı yapılar ile mülkiyet sorunu olan yapılar düzenlemeden yararlanacak. İmara aykırı yapılar için 31.10.2018 tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor. Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. İşte İmar Barışı'nda merak edilenler..