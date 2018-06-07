Hurda araca 10 bin liralık vergi teşviki başlıyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Hurdaya ayrılacak araçlar için vereceğimiz ÖTV teşviki uygulamasını yönlendirecek tebliğ hazırlığını tamamladık. Ekonomi Bakanlığımızla birlikte hazırladığımız tebliğ, pazartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanacak ve uygulama başlayacak.

Şimdiden çok sayıda hurda otomobilin toplandığı ve uygulamanın biran önce başlamasının beklendiği anlaşılıyor. Otomotiv firmaları da büyük bir kampanyaya hazırlanıyor.

YENİ ARAÇLAR 10 BİN LİRA DAHA UCUZ OLACAK

16 ve daha büyük yaştaki otomobillerini hurdaya çıkaran vatandaşlarımız, yeni araç alırlarsa ÖTV'yi 10 bin lira daha az ödeyecek. Yani, yeni araçlarını 10 bin lira daha ucuza almış olacak" dedi.

Türkiye'de yaşı 16'nın üzerinde olan 4.3 milyon adet otomobil, 163 bin minibüs ve 779 bin adet kamyonet bulunuyor. Bunlara yine 16 yaş üstü diğer ticari araçlar eklendiğinde rakam 6 milyonu buluyor.