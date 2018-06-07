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Kredi çekecekler dikkat! Vaadelerde düzenleme geldi...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu`nca () kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikle, kamu kurum ve kuruluşlarına olan ların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan kredilerin vadesi 48 ayı aşabilecek.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 10:45 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 11:03
Kredi çekecekler dikkat! Vaadelerde düzenleme geldi...

'nın Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklik, 'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamaların yer aldığı bölümde yapılan değişiklik kapsamında, tüketici kredilerinin vadesinin 48 ayı aşabileceği durumlara "kamu kurum ve kuruluşlarına olan ların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler" dahil edildi.

Değişiklik sonrasında ilgili madde yönetmelikte şu şekilde belirlendi:

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN VADESİ 48 AYI AŞAMAZ

"Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi kırk sekiz ayı aşamaz."

Konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalara ilişkin bölüm, ilk kez 31 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Söz konusu maddede 27 Eylül 2016'da değişikliğe gidilerek, vadelerde düzenleme yapılmıştı.

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