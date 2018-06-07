Altın Fiyatları: Bugün güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? (7 HAZİRAN)

Detaylı olarak altın fiyatları konusundaki çalışmalarımızı haberimizde bulabilirsiniz. Haftanın sonuna yaklaştıkça piyasalardaki hareketlenme de artıyor. 7 Haziran Perşembe güncel altın fiyatları (gram altın, çeyrek altın, yarım, tam altın, Cumhuriyet altını, külçe altın) özel olarak tablo şeklinde haberimizde yer alıyor. Altın fiyatları sabah saatlerinde ne kadar? Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte yeni evlenen çiftlere altın hediye edecek bireylerin araştırması konuya yön veriyor. İşte 7 Haziran güncel altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatları konusunda vatandaşların araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. En çok tercih edilen altın ürü olan çeyrek altın bugün 305,35 TL'den alınırken 312,24 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatlarına göz attığımızda ise karşımıza çıkan manzara şu şekilde: Gram altın bugün 189,94 TL'den alınırken 189,99 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın da yine araştırılan altın türleri arasında yer alıyor. Yarım altın bugün 608,79 TL'den alınırken 624,49 TL'den satılıyor.

TAM ALTIN

Tam altın da yine yatırım amacıyla alınan altın türleri arasında yer alıyor. Tam altın bugün 1.051,77 TL'den alınırken 1.077,95 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını tıpkı çeyrek altın gibi yatırım ve birikim amaçlı kullanılıyor fakat çeyrek altından farklı olarak gramı ve fiyatı farklı olduğu için daha çok uzun vadede tercih ediliyor. Cumhuriyet altını bugün 1.264,00 TL'den alınırken 1.277,00 TL'den satılıyor.

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