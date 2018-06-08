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Arjantin, ile 50 milyar dolarlık kredi için anlaştı

Uluslararası Para Fonu () ve Arjantin'in, 50 milyar dolar krediyi içeren 3 yıllık stand-by anlaşması üzerinde uzlaştıkları bildirildi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2018 07:02 Güncelleme Tarihi: 8.6.2018 07:03
Arjantin, IMF ile 50 milyar dolarlık kredi için anlaştı

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen ay kredi talebinde bulunan Arjantinhükümeti ile heyeti, 3 yıllık stand-by anlaşmasında mutabakat sağladı.

EKONOMİK PROGRAMA UYULMASI ŞARTI TAŞIYOR

IMF Yönetim Kurulu'nun onayına sunulacak anlaşma, para birimi son dönemde büyük değer kaybeden Arjantin'e 50 milyar dolar kredi verilmesini öngörüyor. Ülkenin büyük bölümü dolar cinsinden olan borçlarını ödemesine imkan tanıyacak kredi, IMF'nin onayladığı ekonomik programa uyulması şartını taşıyor.

Arjantin pesosunun bu yıl dolar karşısında yüzde 25 civarında değer kaybetmesi, ülkeyi yeni bir ekonomik krizin eşiğine getirmişti. Arjantin Merkez Bankası, pesodaki değer kaybının önüne geçmek için art arda artırımlarına giderek politika faizini yüzde 40'a çıkarmıştı.

STAND-BY ANLAŞMASI NEDİR?&NBSP;

IMF'nin ihtiyaç duyan üyelerine finansal destek vermek amacıyla yaptığı anlaşmalar, stand-by anlaşması olarak adlandırılıyor.

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Arjantin, IMF ile 50 milyar dolarlık kredi için anlaştı
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