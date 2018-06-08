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Bugün fiyatları son durum sorgula! - 8 Haziran Cuma Çeyrek gram fiyatı şu an ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın dün akşam saatlerinde faiz kararını açıklamasının ardından fiyatları düşüşe geçti. 8 Haziran Cuma günü bu alana yatırım yapacak olan binlerce vatandaş çeyrek, gram, fiyatı araştırmaya başladı. Düğünlerde veya hediyelik olarak verecek kişiler ise özellikle ‘ ne kadar’ sorusunun yanıtını arıyor. Son günlerde yaşanan inişli çıkışlı hareketlilik nedeniyle bu alandaki son durum trend listesinde de zirveye yerleşiyor. Bu başlık üzerinden dakika dakika takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 8.6.2018 10:20 Güncelleme Tarihi: 8.6.2018 10:21
Bugün altın fiyatları son durum sorgula! - 8 Haziran Cuma Çeyrek gram cumhuriyet altın fiyatı şu an ne kadar oldu?

Dün faiz kararının açıklanması ile birlikte çeyrek, cumhuriyet ve fiyatları bir anda inişe geçerek günü düşüşle kapattı. Bu sabah saatlerinden itibaren ise bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar yine sık sık bu konu hakkında araştırmalara başladı. Yaz aylarının da içinde bulunmamız nedeniyle hediyelik olarak verilen çeyrek, gram ve fiyatları günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. ' ne kadar' ise cevabı en çok merak edilen soru. An be an fiyatı bu başlık altından takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI ŞU AN NE KADAR?

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması ile birlikte bu alana ilgi gösteren binlerce kişi altın fiyatı araştırmalarını hızlandırdı. 8 Haziran Cuma çeyrek, gram, cumhuriyet, tam ve yarım şöyle;

ÇEYREK ALTIN

Dünü düşüşle kapatan çeyrek altın alış fiyatı 299,2100, satışı ise 306, 0400 rakamından gerçekleşiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın da dün akşam saatlerinden itibaren düşüşe geçti. Alış 187, 1422 satış ise 187,2744'den gerçekleştiriliyor.

piyasalar
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Bugün altın fiyatları son durum sorgula! - 8 Haziran Cuma Çeyrek gram cumhuriyet altın fiyatı şu an ne kadar oldu?
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