Bugün altın fiyatları son durum sorgula! - 8 Haziran Cuma Çeyrek gram cumhuriyet altın fiyatı şu an ne kadar oldu?

Dün faiz kararının açıklanması ile birlikte çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları bir anda inişe geçerek günü düşüşle kapattı. Bu sabah saatlerinden itibaren ise bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar yine sık sık bu konu hakkında araştırmalara başladı. Yaz aylarının da içinde bulunmamız nedeniyle hediyelik olarak verilen çeyrek, gram ve cumhuriyet altın fiyatları günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. 'Çeyrek altın ne kadar' ise cevabı en çok merak edilen soru. An be an altın fiyatı bu başlık altından takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI ŞU AN NE KADAR?

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması ile birlikte bu alana ilgi gösteren binlerce kişi altın fiyatı araştırmalarını hızlandırdı. 8 Haziran Cuma çeyrek, gram, cumhuriyet, tam ve yarım altın fiyatları şöyle;

ÇEYREK ALTIN

Dünü düşüşle kapatan çeyrek altın alış fiyatı 299,2100, satışı ise 306, 0400 rakamından gerçekleşiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın da dün akşam saatlerinden itibaren düşüşe geçti. Alış 187, 1422 satış ise 187,2744'den gerçekleştiriliyor.