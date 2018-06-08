Erdoğan'ın çağrısından sonra TMSF'den ilk adım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Ankara Ticaret Odası'nda yaptığı konuşmada vatandaşlara çağrıda bulunmuştu. Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Yastık altındaki altınlarınızı, dövizlerinizi,paralarınızı yatırım mecralarına sokarak sisteme sokun ve ülkemizin büyümesine katkıda bulunun" diye seslenmişti.

TMSF'DEN FLAŞ BİR HAMLE GELDİ

Erdoğan'ın bu konuşmasının ardından TMSF'den flaş bir hamle geldi. TMSF Haziran ayı içerisinde toplamda yaklaşık 1.6 milyar liraya karşılık gelen dövizi Türk lirasına çevireceğini belirten bir açıklama yaptı.

İşte Erdoğan'ın o çağrısı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vatandaşlara çağrı