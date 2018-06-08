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Erdoğan'ın çağrısından sonra 'den ilk adım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Ankara Ticaret Odası'nda yaptığı çağrının ardından 'den flaş bir hamle geldi. TMSF, haziran ayı içerisinde toplamda yaklaşık 1,6 milyar liraya karşılık gelen döviz cinsinden mevduatını Türk lirasına çevireceğini bildirdi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2018 12:38 Güncelleme Tarihi: 8.6.2018 12:49
Erdoğan'ın çağrısından sonra TMSF'den ilk adım!

Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde Ankara Ticaret Odası'nda yaptığı konuşmada vatandaşlara çağrıda bulunmuştu. Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Yastık altındaki altınlarınızı, dövizlerinizi,paralarınızı yatırım mecralarına sokarak sisteme sokun ve ülkemizin büyümesine katkıda bulunun" diye seslenmişti.

TMSF'DEN FLAŞ BİR HAMLE GELDİ

Erdoğan'ın bu konuşmasının ardından 'den flaş bir hamle geldi. TMSF Haziran ayı içerisinde toplamda yaklaşık 1.6 milyar liraya karşılık gelen dövizi Türk lirasına çevireceğini belirten bir açıklama yaptı.

İşte Erdoğan'ın o çağrısı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vatandaşlara çağrı

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Erdoğan'ın çağrısından sonra TMSF'den ilk adım!
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