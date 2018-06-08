Kamu çalışanları 13 Haziran’da maaş alacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal
, "Bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarına genelge gönderdim. Kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran'da hesaplarına yatacak" dedi.
SSK ve Bağkur emekli
leri ise tahsis numarasının son rakamına göre 11, 12 ve 13 Haziran'da maaşlarını alacak. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri 1000 liralık ikramiyelerini dün aldı. SSK emeklileri ise ikramiyelerini bugün alacak. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu
, "Maaşların eksik yattığına dair bilgi kirliliği oluşturmaya çalışıyorlar. Konu nettir, emeklilerimizin ikramiyeleri hesaplarına yatacak" diye konuştu.