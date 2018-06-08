HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Kamu çalışanları 13 Haziran’da maaş alacak

Kamu çalışanları 13 Haziran’da maaş alacak

Giriş Tarihi: 8.6.2018
Kamu çalışanları 13 Haziran’da maaş alacak
Maliye Bakanı , "Bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarına genelge gönderdim. Kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran'da hesaplarına yatacak" dedi.
SSK ve Bağkur leri ise tahsis numarasının son rakamına göre 11, 12 ve 13 Haziran'da maaşlarını alacak. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri 1000 liralık ikramiyelerini dün aldı. SSK emeklileri ise ikramiyelerini bugün alacak. Çalışma Bakanı , "Maaşların eksik yattığına dair bilgi kirliliği oluşturmaya çalışıyorlar. Konu nettir, emeklilerimizin ikramiyeleri hesaplarına yatacak" diye konuştu.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kamu çalışanları 13 Haziran’da maaş alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN