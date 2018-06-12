Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altında yükseliş var / Çeyrek altın ne kadar?

Öncelikle ülkemizde altın fiyatlarına olan ilginin nedenini merak ediyorsanız, kültürel kodları incelemek zorundasınız. Kültürel miras ve ortak hafıza toplumsal kuralları oluşturur. Bu toplumsal kurallarla harmanlanan alışkanlıklar da kültürü meydana getirir. Yeni evlenen çiftlere düğünlerde altın hediye edilmesi de bu kültürün sonucudur. Dolayısıyla altın fiyatları da sürekli araştırılan konular arasında yerini alır. Detaylı güncel altın fiyatlarını her zaman olduğu gibi bugün de sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (12 HAZİRAN)

Gram altın 189,7 lira, çeyrek altın 311 lira ve Cumhuriyet altını 1.277 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 189,7 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 189,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 311 lira, Cumhuriyet altını da 1.277 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.297 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin hafta sonuna kadar devam edebileceğini belirterek, sırasıyla yarın ve perşembe günü gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantılarından şahin tonda açıklamalar gelebileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında devam eden görüşmelerin ardından gelecek haber ve açıklamaların jeopolitik risk algılaması açısından belirleyici olacağını kaydeden Memiş, altının ons fiyatında 1.296-1.307 dolar bandının takip edileceğini söyledi.

Memiş, yurt içinde ise döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin devam etmesinin altının gram fiyatını desteklediğine değinerek, gram altında 188,50 liranın destek, 190,50 liranın direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

GRAM ALTIN

ALIŞ: 189,64

SATIŞ: 189,70

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 301,68

SATIŞ: 308,49

YARIM ALTIN

ALIŞ: 601,47

SATIŞ: 616,99

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.051,77

SATIŞ: 1.077,95

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.248,00

SATIŞ: 1.261,00