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Gençlere eğitim fırsatı

 ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın enerji alanında kalifiye işgücü yaratmak için geçtiğimiz yıl başlattığı projede ikinci aşamaya geçiliyor.

Giriş Tarihi: 15.6.2018 11:17 Güncelleme Tarihi: 15.6.2018 11:24
Gençlere yurt dışı eğitim fırsatı

Bakanlık bu yıl da dünya sıralamasında ilk 500'e girmiş seçkin üniversitelerde lisansüstü eğitim görmek için 218 öğrenciyi na gönderecek. alanında kalifiye insan kaynağı yetiştirilmesi konusunda ilk adım 2017'de atılmıştı.

İŞBİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR

Daha önce eğitim programı hakkında açıklama yapan Bakan Albayrak, "'de, önümüzdeki dönemde nükleer enerji mühendisliği, nükleer tıp, maden mühendisliği, jeofizik, jeokimya mühendisliği, yenilenebilir kaynaklarla ilgili meslekler popüler meslekler olacak. Burada, kalifiye insan kaynağı için adımlar atıyoruz. İnsan kaynağı noktasında küresel rekabet edebilecek yetişkinlik için işbirliğine ihtiyaç var" demişti.

3. SANTRAL TRAKYA'YA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 3. nükleer santralin büyük ihtimalle 'da kurulacağını söyledi.

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Gençlere yurt dışı eğitim fırsatı
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