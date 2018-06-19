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ne kadar oldu? 19 Haziran bugün ne kadar?

Vatandaşların konusundaki araştırmaları devam ediyor. 19 Haziran Salı günü de sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. , , , , Cumhuriyet altını fiyatları konusundaki güncel bilgileri buradan öğrenebilirsiniz. Altın konusunda vatandaşların ilgisini anlamak için kültürel kodları doğru okumak gerekmektedir.

Giriş Tarihi: 19.6.2018 12:30
Altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Haziran çeyrek altın bugün ne kadar?

Toplumsal hafıza ve ortak alışkanlıklar kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın oldukça önemli bir noktadadır. Düğünlerde yeni evlenen çiftlere ilk hediye olarak altın takılır ayrıca birikim ve yatırım hedefi doğrultusunda da altın her zaman ülkemizde ilk tercihtir. bugün ne kadar oldu? ve ne kadar? İşte tüm bu soruların yanıtları...

GRAM ALTIN

Gram altın bugün 195,77 TL'den alınırken 195,80 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın bugün 313,32 TL'den alınırken 320,40 TL'den satılıyor.

Yarım altın bugün 624,51 TL'den alınırken 640,62 TL'den satılıyor.

Tam altın bugün 1.051,77 TL'den alınırken 1.077,95 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını bugün 1.294,00 TL'den alınırken 1.305,00 TL'den satılıyor.

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.292,09

SATIŞ: 1.324,34

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Altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Haziran çeyrek altın bugün ne kadar?
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