Altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Haziran çeyrek altın bugün ne kadar?

Toplumsal hafıza ve ortak alışkanlıklar kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın oldukça önemli bir noktadadır. Düğünlerde yeni evlenen çiftlere ilk hediye olarak altın takılır ayrıca birikim ve yatırım hedefi doğrultusunda da altın her zaman ülkemizde ilk tercihtir. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte tüm bu soruların yanıtları...

GRAM ALTIN

Gram altın bugün 195,77 TL'den alınırken 195,80 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın bugün 313,32 TL'den alınırken 320,40 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 624,51 TL'den alınırken 640,62 TL'den satılıyor.

TAM ALTIN

Tam altın bugün 1.051,77 TL'den alınırken 1.077,95 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını bugün 1.294,00 TL'den alınırken 1.305,00 TL'den satılıyor.

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.292,09

SATIŞ: 1.324,34