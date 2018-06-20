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Gram ve bugün ne kadar oldu? nda son durum ne? 20 Haziran Güncel

bugün ne kadar oldu? Özellikle piyasalarda yaşanan değişimler sonrasında altın konusunda birikim veya yatırım yapacak vatandaşların araştırmaları da hızlandı. Ülkemizde altın fiyatları hergün araştırılan salt konulardan biri durumunda. fiyatları, fiyatları en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. 20 Haziran Çarşamba günü altın fiyatları ne kadar oldu? Uzman yorumlarının da desteğiyle en güncel altın fiyatları bilgilerini haberimizde bulabileceksiniz.

Giriş Tarihi: 20.6.2018 10:07 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 10:07
Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? 20 Haziran Güncel

Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar?

Öncelikle konusunda gerçekten bilgi sahibi olmak için ülkemizde altına karşı olan rağbetin neden bu kadar çok olduğunu bilmek gerekmektedir. Toplumsal özellikler ve ortak hafıza kültürü oluşturur. Ülkemizin kültüründe de altının oldukça önemli bir yeri vardır. Düğünlerde, nişanlarda ve benzer törenlerde yeni evlenen çiftlere, sünnetlik çocuklara altın armağan edilir. Bu altın alışverişi sosyal yardımlaşmaya katkı sağladığı gibi dayanışmayı da güçlendirir. En güncel altın fiyatları konusundaki son bilgiler sabah.com.tr'de.

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Gram Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Gram altın, çeyrek altından sonra en çok tercih edilen altın türleri arasında yer almaktadır. Özellikle düğün ve kutlama törenlerinde gram altın birinci tercih olarak ön plana çıkmaktadır. Gram altın 20 Haziran Çarşamba günü yani bugün 194,69 TL'den alınırken 194,74 TL'den satılmaktadır.

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Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? 20 Haziran Güncel
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