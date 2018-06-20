Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? 20 Haziran Güncel

Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar?

Öncelikle altın fiyatları konusunda gerçekten bilgi sahibi olmak için ülkemizde altına karşı olan rağbetin neden bu kadar çok olduğunu bilmek gerekmektedir. Toplumsal özellikler ve ortak hafıza kültürü oluşturur. Ülkemizin kültüründe de altının oldukça önemli bir yeri vardır. Düğünlerde, nişanlarda ve benzer törenlerde yeni evlenen çiftlere, sünnetlik çocuklara altın armağan edilir. Bu altın alışverişi sosyal yardımlaşmaya katkı sağladığı gibi dayanışmayı da güçlendirir. En güncel altın fiyatları konusundaki son bilgiler sabah.com.tr'de.

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ve külçe altın ne kadar? Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? Tüm bu sorularınızın yanıtlarını haberimizin içinde ayrıntılı olarak bulabilirsiniz.

Gram Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Gram altın, çeyrek altından sonra en çok tercih edilen altın türleri arasında yer almaktadır. Özellikle düğün ve kutlama törenlerinde gram altın birinci tercih olarak ön plana çıkmaktadır. Gram altın 20 Haziran Çarşamba günü yani bugün 194,69 TL'den alınırken 194,74 TL'den satılmaktadır.