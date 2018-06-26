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JCR: ler sonrası kredi notu açısından pozitif

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Japan Credit Rating Agency (JCR), 'de 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili leri sonrasında iç politika üzerindeki azalan belirsizliğin, kredi notu açısından pozitif olduğunu duyurdu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 10:38 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 10:56
JCR: Türkiye seçimler sonrası kredi notu açısından pozitif

JCR'nin, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili leri'ne ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı açıklama, kuruluşun resmi internet sitesinde yayımlandı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerdeki başarısının, AK Parti'nin siyasi tabanını daha fazla güçlendirmesinin beklendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"KREDİ NOTU AÇISINDAN POZİTİF"

"'de seçimler sonrasında iç politika üzerinde azalan belirsizlik, kredi notu açısından pozitif. Diğer taraftan, JCR olarak, enflasyon oranı ve cari açık gibi süregelen temel makroekonomik istatistiklere ilişkin Eylül 2017 sonundaki Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen dengesizlikleri düzeltmeye yönelik tedbirlerin planlandığı gibi devam etmediğine işaret ediyoruz. JCR, yeni Erdoğan yönetiminin makroekonomik dengesizliklerin düzeltilmesine yönelik yapısal reformlara odaklanıp odaklanmayacağını ve OVP'de belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmayacağını izlemeye devam edecek."

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JCR: Türkiye seçimler sonrası kredi notu açısından pozitif
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