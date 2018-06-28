HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > 28 Haziran Çeyrek gram cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu? - Altın fiyatları için tıklayın!

28 Haziran Çeyrek gram cumhuriyet ne kadar oldu? - için tıklayın!

Yatırımcılarını ve meraklılarını yakından ilgilendiren bugün düşüşte. Günlerdir dalgalı bir grafik izleyen altın, bugün bir düşüş içerisinde. ne kadar? Gram ne kadar oldu? sorularının yanıtı bu sabah saatlerinden itibaren sıkça araştırılıyor. 28 Haziran gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatında son durumu bu başlık altında derledik. Peki çeyrek oldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.6.2018 09:28
28 Haziran Çeyrek gram cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu? - Altın fiyatları için tıklayın!

28 Haziran sabahı yine en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Hem düğün mevsiminin gelmesi hem de bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar '''' sorusunun yanıtını araştırıyor. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle kapatan altın fiyatları bu hafta nasıl ilerliyor? Öte yandan hediyelik olarak almak isteyen kişiler ise '' ne kadar'' sorusunun yanıtını bu sayfada bulabilecekler. İşte cumhuriyet, gram, tam, yarım, ve çeyrek nda son durum...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

297,52 TL

304,32 TL

İşte 28 Haziran Perşembe altın fiyatlarında son durum;

GRAM ALTIN FİYATI
185,95 TL

186,13 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.252,56

1.252,77

YARIM ALTIN FİYATI
593,19 TL

608,64 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.243

1.256

TAM ALTIN FİYATI
1.227,29

1.258,22

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Microsoft & Vizyon Koleji Başarı Hikayesi
ARKADAŞINA GÖNDER
28 Haziran Çeyrek gram cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu? - Altın fiyatları için tıklayın!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN