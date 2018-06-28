28 Haziran Çeyrek gram cumhuriyet altın fiyatı ne kadar oldu? - Altın fiyatları için tıklayın!

28 Haziran sabahı altın fiyatları yine en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Hem düğün mevsiminin gelmesi hem de bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar ''altın ne kadar'' sorusunun yanıtını araştırıyor. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle kapatan altın fiyatları bu hafta nasıl ilerliyor? Öte yandan hediyelik olarak almak isteyen kişiler ise ''çeyrek altın ne kadar'' sorusunun yanıtını bu sayfada bulabilecekler. İşte cumhuriyet, gram, tam, yarım, ve çeyrek altın fiyatında son durum...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

297,52 TL

304,32 TL

İşte 28 Haziran Perşembe altın fiyatlarında son durum;

GRAM ALTIN FİYATI

185,95 TL

186,13 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.252,56

1.252,77

YARIM ALTIN FİYATI

593,19 TL

608,64 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.243

1.256

TAM ALTIN FİYATI

1.227,29

1.258,22