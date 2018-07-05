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Son Dakika Haberi: ile ilgili flaş gelişme!

Edinilen son dakika bilgisine göre, Akbank, Garanti ve İş Bankası Ojer Telekomunikasyon'a ait 'un yüzde 55 hissesini devralmak için 'na (RK) başvuruda bulundu.

REUTERS Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 15:44 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 15:45
Son Dakika Haberi: Türk Telekom ile ilgili flaş gelişme!

Akbank, Garanti ve İş Bankası Ojer Telekomunikasyon'a ait 'un yüzde 55 hissesini devralmak için 'na (RK) başvuruda bulundu. Açıklama Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde devralma işlemleri hakkında görüş bildirim sayfasında yer aldı.

Bankalar Türk Telekom hisselerini kuracakları bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralacak. Lübnanlı Hariri ailesine ait Saudi Oger'e bağlı olan Ojer Telekomunikasyon 2013 yılında Türk Telekom'da sahip olduğu yüzde 55 hisseyi teminat göstererek 4.75 milyar dolar tutarında kredi almış ancak kredinin taksitlerini geri ödeyememişti.

Bankalar krediyi yeniden yapılandırma müzakerelerinde teminat hisselere el koymayı değerlendiriyorlardı.

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Son Dakika Haberi: Türk Telekom ile ilgili flaş gelişme!
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