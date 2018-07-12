12 Temmuz bugün çeyrek gram cumhuriyet altın fiyatı şu an ne kadar? - Güncel altın fiyatları buradan takip et!

12 Temmuz Perşembe güncel altın fiyatlarını buradan öğrenebilirsiniz. Altın fiyatları özellikle sabah saatlerinden itibaren vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Özellikle yatırım yapmak isteyenler, takı takacak olanlar ve birikimcilerin tercihi olan altın fiyatları ile ilgili en güncel bilgileri Sabah.com.tr ekibi olarak yine sizler için derledik.
İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!
Çeyrek altın bugün 314,25 liradan alınırken, 320.55 Türk lirasından satılıyor.
Gram altın bugün 192,36 liradan alınırken, gram altın satışı ise 194,06 liradan satılıyor.
Cumhuriyet altını 1293,12 liradan alınırken, satışı ise 1306,45 Türk lirasından gerçekleşiyor.
Yarım altın bugün 628,59 liradan alınırken, satışı ise 641.42 liradan gerçekleşiyor.
Tam altın 1269,24 liradan alınırken, tam altın satışı ise 1282.77 Türk lirası oluyor.