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bugün çeyrek gram altın fiyatı şu an ne kadar? - Güncel buradan takip et!

Perşembe güncel ! Altın fiyatları her gün vatandaşların merak içinde arattığı konuların başında geliyor. Yatırımcısından birikimcisine, meraklısına kadar her kesim tarafından merak içinde aratılıyor. Altın fiyatları ile ilgili bilgileri her gün olduğu gibi Sabah.com.tr'den bulabilirsiniz. Özellikle yaz döneminin gelmesi ve düğün sezonunun açılması ile birlikte altına duyulan ihtiyaç daha da arttı .12 Temmuz Perşembe ne kadar? güne nasıl başladı? tüm bu soruların cevaplarını haberimizin içeriğinden bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 12.7.2018 16:21 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 16:22
12 Temmuz bugün çeyrek gram cumhuriyet altın fiyatı şu an ne kadar? - Güncel altın fiyatları buradan takip et!

Perşembe güncel nı buradan öğrenebilirsiniz. Altın fiyatları özellikle sabah saatlerinden itibaren vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Özellikle yatırım yapmak isteyenler, takı takacak olanlar ve birikimcilerin tercihi olan altın fiyatları ile ilgili en güncel bilgileri Sabah.com.tr ekibi olarak yine sizler için derledik.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

bugün 314,25 liradan alınırken, 320.55 Türk lirasından satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

bugün 192,36 liradan alınırken, gram altın satışı ise 194,06 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR OLDU?

altını 1293,12 liradan alınırken, satışı ise 1306,45 Türk lirasından gerçekleşiyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

bugün 628,59 liradan alınırken, satışı ise 641.42 liradan gerçekleşiyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

altın 1269,24 liradan alınırken, tam altın satışı ise 1282.77 Türk lirası oluyor.

piyasalar
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12 Temmuz bugün çeyrek gram cumhuriyet altın fiyatı şu an ne kadar? - Güncel altın fiyatları buradan takip et!
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