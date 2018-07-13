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'den e ilişkin ilk açıklama

Uluslararası Para Fonu () Sözcüsü Gerry Rice, 'deki in sağlıklı ekonomi politikaları uygulamaya kararlı olduğunu gösterdiğini belirterek "Önemli olan yeni yönetimin sağlıklı ekonomi politikalarına, makroekonomik istikrarı güçlendirmeye ve dengesizlikleri azaltmaya kararlı olduğunu gösteriyor olması." dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 10:03
IMF'den yeni hükümete ilişkin ilk açıklama
Sözcüsü Gerry Rice: - "Önemli olan yeni yönetimin sağlıklı ekonomi politikalarına, makroekonomik istikrarı güçlendirmeye ve dengesizlikleri azaltmaya kararlı olduğunu gösteriyor olması"

IMF Sözcüsü Rice, Washington'da düzenlediği basın toplantısında AA muhabirinin 'ye yönelik sorularını yanıtladı.

" sistemi çerçevesinde, ekonomiyi ilgilendiren bakanlıkların sayısının bürokrasiyi azaltmak amacıyla altıdan üçe indirilmesine" ilişkin soru üzerine yapısal değişiklikler konusunda yorum yapamayacağı kaydeden Rice, "Önemli olan yeni yönetimin sağlıklı ekonomi politikalarına, makroekonomik istikrarı güçlendirmeye ve dengesizlikleri azaltmaya kararlı olduğunu gösteriyor olması." diye konuştu.

Rice, ayrıca, ekonomi yönetiminin piyasalarda yaşanan volatilite (oynaklık) sonrasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının fiyat istikrarını sağlamaya yönelik operasyonel bağımsızlığının güvence altında olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

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IMF'den yeni hükümete ilişkin ilk açıklama
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