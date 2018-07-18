Dünyanın en büyük anlaşması

Avrupa Birliği (AB
) ve Japonya
, dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşmasını imzaladı. İmzalar, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk
ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Japonya Başbakanı Shinzo Abe tarafından Tokyo'da atıldı. Anlaşma, dünya ticaretinin üçte birini oluşturan 650 milyon kişi için serbest ticaret alanı yaratacak. Japonya-AB Ekonomik İşbirliği Anlaşması, pek çok üründe gümrük vergilerinin tamamen kaldırılmasını ve ticareti kolaylaştıracak bir tüzüğün yürürlüğe girmesini içeriyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Önce Amerika' politikasını yürüttüğü bir dönemde ortaya çıkan AB ve Japonya anlaşması zamanlaması açısından da önem taşıyor. Dünyanın en büyük ekonomilerinden AB ve Japonya, küresel ekonominin üçte birini kapsayan anlaşmayla ilgili görüşmeleri geçen yılın aralık ayında başlatmıştı. İstihdamı artırma amacıyla ticari bariyerlerin ve gümrüklerin kaldırılmasını öngören anlaşmanın 2019'da yürürlüğe girmesi bekleniyor. AB ile Japonya arasında serbest ticaret görüşmeleri ise 2013'te başlamıştı. İkili serbest ticaret anlaşmasıyla birlikte ihracatçı Avrupa şirketlerinin maliyetlerinin milyarlarca euro azalması bekleniyor. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, anlaşmadan önce Çin'in başkenti Pekin'de yürüttükleri görüşmelerin ardından, ticaret savaşlarından kaçınılması uyarısı yaptı. Tusk, "Küresel ticaret düzenini yıkmak yerine geliştirmek, tarihimizde sıcak savaşlara dönüşebilen ticaret savaşları başlatmamak Avrupa ve Çin'in olduğu kadar ABD ve Rusya'nın da ortak görevi" dedi. ABD'DEN GARİP ŞİKâYET
AB ve Japonya, Trump'a ve dünyaya mesaj verirken ABD'den de garip bir çıkış geldi. ABD yönetimi, AB, Çin, Kanada, Meksika ve Türkiye'nin çelik ve alüminyuma yönelik tarifelerine cevaben Amerikalı ürünlere getirdiği gümrük vergileri nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) başvurdu. ABD Ticaret Temsilciliği'nden (USTR) yapılan yazılı açıklamada, 5 ayrı ihtilaf başvurusunda bulunulduğu bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum tarifelerini ülkenin ulusal güvenliği için getirdiği belirtilen açıklamada, "Çin, AB, Kanada, Meksika ve Türkiye'nin ABD'nin ithalatına yönelik misilleme tarifeleri uluslararası kurallar çerçevesinde tamamen dayanaksızdır" ifadelerine yer verildi.