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Devlet nde kesenin ağzını açtı

SAFURE CANTÜRK
SAFURE CANTÜRK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018
Devlet organ naklinde kesenin ağzını açtı
Hükümet, organ ve doku nakillerinin sayısını ve niteliğini yükseltmek için verdiği desteği artırdı. Bu kapsamda organ ve doku nakil işlemlerinde yüzde 20'den 150'ye varan oranda fiyat artışı uygulandı. Artışlarla birlikte hem devlet hem özel hastanelerde vatandaşlara ücretsiz yapılan 201 işlem için devletin hastanelere ödediği ücret yükseltildi. Genel Müdürü Mehmet Selim Bağlı, organ ve doku nakli gibi hastadan fark alınmayan işlemlerde nakil merkezlerinin talepleri doğrultusunda yeni fiyat belirlemesi yaptıklarını açıkladı. Yeni artışlar özellikle doku nakli olarak bilinen uzuv kopmaları ve uzuv nakillerinde işlem sayılarını artırması hedefleniyor. Bağlı, "Hayati derecede önemli bu nakillerin yapılmasının önünde hiçbir engel kalmadı. Talep edilenden daha yüksek oranda artış yaptık" dedi. 2017'de kadavradan bin 173 nakil gerçekleştirildi.
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Devlet organ naklinde kesenin ağzını açtı
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