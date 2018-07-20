Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? 20 Temmuz bugün altın fiyatları!

İçinde bulunduğumuz Temmuz ayı itibari ile düğünlerin artması, düğün hediyesi olarak altın takmak isteyen yurttaşları altın fiyatları konusunda araştırmaya yöneltiyor. Ayrıca, altın birikimi yapanlar da altın fiyatlarını ilgiyle takip ediyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? sorusuyla araştırma yapan bireyler, bu sorularına cevap bulmaya çalışıyor. İşte 20 Temmuz 2018 Cuma altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; gram altın 20 Temmuz bugün 189,22 TL'den alınırken 189,39 TL'den satılıyor. Gram altın fiyatlarında dün yaşanan düşüşün aksine bugün çok ufak düzeyde bir artış söz konusu.

Gram altın, ülkemiz genelinde çeyrek altına bütçesi yetmeyen vatandaşların gerek düğün hediyesi gerekse yatırım için en çok tercih ettiği altın türü olarak bilinmekte.