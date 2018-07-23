Son dakika: Bakan Albayrak akademisyen ve ekonomistlerle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün bazı ekonomist, bankacı ve köşe yazarlarıyla biraraya geldi, Albayrak toplantıya katılanların güncel gelişmelerle ilgili görüş ve önerilerini dinledi.

"VERİMLİ BİR İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Albayrak toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün akademisyenlerimiz ve ekonomistlerimiz ile ekonomi alanında hayata geçirmemiz gereken politikalara ilişkin verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Bu gibi toplantıları düzenli hale getirerek her kesimden alacağımız katkılar ile yol haritamızı ortaya çıkaracağız." ifadelerini kullandı.