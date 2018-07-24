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Ev sahipleri dikkat

ve , milyonlarca ev sahibini ilgilendiren bir karara imza attı. Medeni hali nedeniyle ayrımcılık yapan ev sahibine 2 bin lira, emlakçıya da bin lira para cezası verdi. Buna göre bekara, öğrenciye ev kiralamayanlara 15 bin liraya kadar ceza kesilebilecek.

Giriş Tarihi: 24.7.2018 10:08
Ev sahipleri dikkat

ve (), milyonlarca ev sahibini ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Dul bir kadına evini kiralamak istemeyen ev sahibine ayrımcılık yasağını ihlalden dolayı 2 bin lira idari para cezası kesildi. Kiralama işlemine aracılık eden emlakçıya da ihlal nedeniyle bin lira ceza verildi. Bu karar, ayrımcılık yasağının ihlali konusunda verilen ilk karar olarak kayda geçti.

Ayrımcılık yasağının ihlalinin tespitinde TİHEK'in bin liradan 15 bin liraya kadar idari para cezası kesme yetkisi bulunuyor. Ev bulma konusunda en çok zorlanan kesimlerden biri olan öğrencilerin sokakta kalma kâbusuna da hukuk engel olacak.

VATANDAŞLAR ŞİKAYET EDEBİLECEK

Habertürk gazetesinden Erdem Aktürk'ün haberine göre göre bundan böyle, bekâra, öğrenciye ev kiralamayan ev sahiplerini, vatandaşlar TİHEK'e, doğrudan ya da kaymakamlık ve valilikler aracılığıyla şikayet edebilecek. Konuyla ilgili konuşan TİHEK Başkanı , her türlü ayrımcılığa karşı olduklarını belirterek, Türkiye'de yaşayan mültecilerin de ev kiralayamaması durumunda şikayette bulunabileceğine dikkat çekti. Süleyman Arslan, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, medeni hal gibi nedenlerden dolayı ayrımcılık yapılmasının önüne geçtiklerini söyledi.

Başvurular yapıldıktan sonra, tarafları dinlediklerini aktaran Süleyman Arslan, "Bizim ilk etapta para cezası vermek gibi bir tavrımız yok. Öncelikle tarafları uzlaştırmaya çalışıyoruz. Taraflar uzlaşma sağlamazsa, ondan sonra durumu değerlendirip ceza veriyoruz" açıklamasında bulundu.

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Ev sahipleri dikkat
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