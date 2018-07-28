Latin Amerika’da El Turco fırtınası

Türk dizilerinin reyting rekorları kırdığı Latin Amerika
ihracatta yeni pazarımız oldu. Türkleri Osmanlı döneminden beri tanıyan ve 'El Turco
' diyen halk, Türk ürünlerine de ilgi gösteriyor. Bu kapsamda 24 Türk şirketi, Ticaret Bakanlığı
'nın desteği ile Kolombiya
'ya çıkarma yaptı. Latin Amerika pazarını domine etmek isteyen şirketler, 13 farklı Latin Amerika ülkesinin satın almacıları ile 2 günde toplamda 678 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Organizasyonu gerçekleştiren Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, "Orta vadede Kolombiya'yı kalıcı bir pazar haline getirmek istiyoruz. Latin Amerika'da iş bağlantıları kurarak, ihracatımızı artırma hedefindeyiz" diye konuştu.
THY DİREKT UÇUŞA BAŞLADI
Önder, yaptığı açıklamada, "Turkish Home & Kitchenware Ur-Ge projesiyle birlikte bir ilke imza atıyoruz. 24-25 Temmuz tarihinde Bogota'da gerçekleştirilen iş görüşmelerinde 13 farklı Latin Amerika ülkesinden gelen satın almacılar ile görüşmeler gerçekleştirdik. Hedefimiz sektörün Latin Amerika'ya olan ihracatını artırmak" dedi. Latin Amerika'yı potansiyelini tam anlamıyla kullanamadığımız bir pazar olarak değerlendiren Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk Çil ise "THY
Kolombiya'ya doğrudan seferlere başladı. Türkiye'ye giden turist sayısı THY ile birlikte 2.5 kat arttı. Firmalarımızın buraya gelmesi çok önemli" dedi. Kütahya Porselen İhracat Bölge Sorumlusu Bekir Oğunday, ürünlerinin bu pazarda yer aldığını, amaçlarının ihracatı daha da fazla geliştirmek olduğunu vurguladı. Organizasyona katılan Bursev firmasının yöneticilerinden Elif Derya Elmas ise, "Ürünlerimiz yenilikçi ve kaliteli görülüyor. Burada olumlu bir algımız var" yorumunda bulunda. Fuar ile ilgili izlenimlerini paylaşan Kolombiyalı Cacharreria Cali Vargas Cia SC firmasının yetkilisi William Vargas, görüştüğü Türk firmalarının yüksek kaliteli ürünler ve yapıcı yaklaşım sergilediklerine dikkat çekti.
RAKAMLARLA KOLOMBİYA PAZARI
Türkiye'nin Kolombiya'dan toplam ithalatı 1.4 milyar dolar
Türkiye'nin Kolombiya'ya ihracatı 240 milyon dolar
Kolombiya'nın ev ve mutfak eşyaları sektöründe ithalatı 234 milyon dolar
Türkiye'nin Kolombiya'ya yaptığı sektör ihracatı 1.8 milyon dolar
Sektörün yıl sonu büyüme beklentisi en az yüzde 8
İki günde toplam 678 ikili iş görüşmesi gerçekleşti
13 farklı ülkeden, 71 satın almacı katıldı
Türkiye'den 24 firma yer aldı