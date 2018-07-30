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’te işitme engeli kalkıyor

Giriş Tarihi: 30.7.2018
e-Devlet’te işitme engeli kalkıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , dün itibarıyla uygulamaya alınan yeni hizmetle Kapısı'nı kullanan işitme ların ihtiyaç duydukları hizmeti mobil uygulamalar üzerinden alabileceklerini söyledi. Kullanıcı sayısı 39 milyona yaklaşan e-Devlet Kapısı'nda verilen hizmetlerin her geçen gün arttığını belirten Turhan, "e-Devlet ile ilgili hizmet türü yaygınlaşıp, bütün hizmetler oradan alınabilir hale gelince engelli vatandaşlarımıza da kamu hizmetini elektronik ortamda sunmayı amaçlıyoruz" dedi.
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e-Devlet’te işitme engeli kalkıyor
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