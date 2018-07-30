e-Devlet’te işitme engeli kalkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
, dün itibarıyla uygulamaya alınan yeni hizmetle e-Devlet
Kapısı'nı kullanan işitme engelli vatandaş
ların ihtiyaç duydukları hizmeti mobil uygulamalar üzerinden alabileceklerini söyledi. Kullanıcı sayısı 39 milyona yaklaşan e-Devlet Kapısı'nda verilen hizmetlerin her geçen gün arttığını belirten Turhan, "e-Devlet ile ilgili hizmet türü yaygınlaşıp, bütün hizmetler oradan alınabilir hale gelince engelli vatandaşlarımıza da kamu hizmetini elektronik ortamda sunmayı amaçlıyoruz" dedi.