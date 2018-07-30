Son Dakika | Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları 30 Temmuz Pazartesi

Çeyrek altın fiyatları en çok araştırılan altın türleri arasında yer alıyor. Öyle ki hem birikim hem de yatırım hedefi olan vatandaşlar en çok çeyrek altını tercih eder. Düğünlerde de gelin ve damada en çok çeyrek altın armağan edilir. Düğünlerde altın armağanı toplumsal bir gelenektir ve bu gelenek nesillerden beri devam ettiği için sosyal dayanışmayı sağlar. En güncel altın fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın kültürümüzde önemli bir yeri olan altın türleri arasında yer almaktadır. Gram altın, çeyrek altın fiyatlarının artmasından sonra oldukça fazla tercih edilmektedir. Gram altın bu sabah 190.95 TL'den alınırken 191.00 TL'den satılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın kuşkusuz altın denilince akla gelen ilk takıdır. Çeyrek altın, özellikle düğünlerin haricinde de birikim yapan vatandaşların en çok tercih ettikleri altın türleri arasında gösterilir. Çeyrek altın bu sabah 305,01 TL'den alınırken 311,91 TL'den satılmaktadır.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da diğer altın çeşitleri gibi tercih edilen ve hediyelik olarak değerlendirilen altın türleri arasındadır. Yarım altın bu sabah 608,12 TL'den alınırken 623,81 TL'den satılmaktadır.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın fiyatlarında son durum ne? Tam altın fiyatları da vatandaşlar tarafından merak edilen, araştırılan konular arasında yer almaktadır. Tam altın bu sabah saatlerinde 1.051,77 TL'den alınırken 1.077,95 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasında bazı benzerlikler vardır. İki altın türü de birikim açısından değerlendirilir. Cumhuriyet altını daha ağır ve daha pahalı olduğu için kolay kolay bozdurulmaz. Cumhuriyet altını bu sabah 1.262,00 TL'den alınırken 1.277,00 TL'den satılmaktadır.