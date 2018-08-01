Son Dakika | Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları 1 Ağustos Çarşamba

Altın fiyatları konusunda araştırmalarını sürdüren vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren yeni ayın ilk günü olan bugün, 1 Ağustos altın fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtını araştırıyor. Toplumun ortak hafızası ve normlar, değerler kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın oldukça değerli ve önemlidir. Yeni evlenen çiftlere armağan edilmesi, yatırım anlamında en çok tercih edilen altın çeşitlerinden olması altını önemli kılar. Bu alışveriş karşılıklı olduğu için sosyal dayanışma sağlanır ve birliktelik ortaya çıkar.

ALTIN FİYATLARI