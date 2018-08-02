Son Dakika | Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları 2 Ağustos Perşembe

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları konusunda detaylı aramalarını sürdüren bireyler sabah saatlerinden itibaren 2 Ağustos altın fiyatları ne kadar? sorusunun cevabını araştırıyor. Toplumsal kodlar ve ortak hafıza kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altının yeri oldukça farklıdır. Hem yatırım ve birikim anlamında yastıkaltı altınları en çok tercih edilen birikim aracıdır. Hem de düğünlerde yeni evlenen gelin ve damatlara altın hediye edilir. Bu gelenek akrabalar ve dostlar arasında karşılıklı olduğundan sosyal dayanışma ve birlikteliği de güçlendirir. 2 Ağustos Perşembe altın fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar.

ALTIN FİYATLARI