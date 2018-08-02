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Son Dakika | ne kadar oldu? fiyatları 2 Ağustos Perşembe

Düğün mevsimi başlayınca altına olan talep de arttı. Ağustos ayının ikinci günü olan 2 Ağustos Perşembe günü ne kadar oldu? Bilindiği gibi altın fiyatları vatandaşlar tarafından hemen hergün ilgiyle takip edilen konular arasında yer almakta. Piyasaların son durumu, , , , ve fiyatları hakkındaki en güncel bilgileri, uzman yorumlarını haberimizde bulabilirsiniz. Altın fiyatlarına bu denli ilginin nedenini anlamak için önce kültürel kodlara göz atmak gerekmektedir.

Giriş Tarihi: 2.8.2018 09:39
Son Dakika | Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları 2 Ağustos Perşembe

bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları konusunda detaylı aramalarını sürdüren bireyler sabah saatlerinden itibaren 2 Ağustos altın fiyatları ne kadar? sorusunun cevabını araştırıyor. Toplumsal kodlar ve ortak hafıza kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altının yeri oldukça farklıdır. Hem yatırım ve birikim anlamında yastıkaltı altınları en çok tercih edilen birikim aracıdır. Hem de düğünlerde yeni evlenen gelin ve damatlara altın hediye edilir. Bu gelenek akrabalar ve dostlar arasında karşılıklı olduğundan sosyal dayanışma ve birlikteliği de güçlendirir. 2 Ağustos Perşembe altın fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar.

ALTIN FİYATLARI

piyasalar
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Son Dakika | Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları 2 Ağustos Perşembe
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