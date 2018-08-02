Turizmciye erken bayram

Kurban Bayramı
tatilinin Bakanlar Kurulu Kararı ile 9 güne çıkarılmasıyla turizm
sektörü bayram havasına erken girdi. Bayramda 1.5 milyon kişi sahillere akacak. Bunun yaklaşık 500 bini otellerde, 1 milyonu da yazlık, eş-dost yanında tatil yapacak. Uzun bayram tatilini memleketinde geçirmek isteyenler turizmin yanı sıra ulaştırma sektörünü de şahlandıracak. 15-27 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 10 milyon kişinin otobüslerle, 2 milyon kişinin de havayolu ile yolculuğa çıkacağı belirtiliyor. Bayramda ulaştırma ve konaklama sektörü dahil edildiğinde 2 milyar lirayı aşkın bir ekonominin oluşacağı öngörülüyor.
KIYILAR ÖNE ÇIKTI
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayramda kıyıların öne çıktığını belirterek, "Tüm sahil destinasyonlarına ciddi talep var. Otellerde gecelik fiyatlar 200 ila 2 bin 500 TL arasında değişiyor" dedi. İç pazarda talebin geçen yıla oranla yüzde 40 arttığını belirten Bağlıkaya, yurtdışı turlara olan talebin de yüzde 25 artış gösterdiğini kaydetti. Bağlıkaya, "Yurtdışı turlarda fiyatlar 140 ila 2 bin euro arasında değişiyor" diye konuştu.
OTELLERİN %95'İ DOLDU
Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık
, bayramda otel doluluklarının yüzde 95'lere çıktığını belirterek, tatilcileri acele etmeleri konusunda uyardı. Ege Turistik İşletmeciler Birliği Başkanı Mehmet İşler, otellere yoğun talep olduğunu ve Ege'de dolulukların yüzde 90'ları aştığını belirtti. İşler, "Kurun etkisiyle fiyatlar yüzde 20 arttı" dedi.
12 MİLYON KİŞİ SEYAHAT EDECEK
Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, bayramda otobüslerle günlük ortalama 850 bin kişinin yolculuk yapacağını, 12 günde ise bu sayının 10 milyonu bulacağını anlattı. Yıldırım, "Otobüs biletlerinin yüzde 95'i satıldı. Bazı firmalarımız ek sefer hazırlığına girdi" dedi. Yıldırım, bayramda havayoluyla da yaklaşık 2 milyon kişinin seyahat edeceğini sözlerine ekledi.
YÜZDE 30 ARTIŞ VAR
ETSTUR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Özbek, bayramda Ege ve Akdeniz
kıyıları için 60 bin kişilik paket hazırladıklarını belirterek, "Yurtiçi turlarda geçen yıla oranla yüzde 30 artış var" dedi.