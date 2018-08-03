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açıkladı: 2019'da tek haneye düşecek...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak la ilgili olarak, "2019 yılı itibariyle enflasyonda tek haneleri göreceğiz. Çok somut adımlar atmaya başladık" dedi.

Giriş Tarihi: 3.8.2018 12:05 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 12:17
Bakan Albayrak açıkladı: 2019'da tek haneye düşecek...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak la ilgili olarak, "2019 yılı itibariyle enflasyonda tek haneleri göreceğiz. Çok somut adımlar atmaya başladık" dedi.

"ENFLASYON VE FAİZ DÜŞÜŞE GEÇECEK"

"Piyasadaki dalgalanma ve oluşabilecek kırılganlığı azaltma noktasında enflasyonun dizginlenmesi için ciddi bir hedefimiz var. 'nın tebliği önemli. Cari açığın dengelenmesi. hem mali disiplinle fiyat istikrarından ve büyümeden taviz vermeyecek. Dün önemli bir adım attı BDDK. MB'nin adımları hakeza öyle. Türkiye ekonomisi son 1-1,5 yıldır farklı muamelelere maruz kaldı. Risk primi gerçekçi değil. Bunun aşağı yönde kırılacağı ile ilgili hiçbir şüphem yok. Enflasyon ve lerin aşağı yönlü inmesini önümüzdeki dönemde göreceğiz."

"ENFLASYONDA TEK HANELER 2019'DA GÖRÜLECEK"

Albayrak şöyle devam etti: "Piyasa ile her konuda mutabık kalmayabilirsiniz, farklı baktığımız resimler de olabilir. Merkez Bankası'nın haklı çıktığı bir resim var. Bir numaralı hedefimiz enflasyon ve faiz düşüşü. 2019 yılı itibariyle enflasyonda tek haneleri göreceğiz. Çok somut adımlar atmaya başladık. Beş yıllık öyle güçlü bir resim çizeceğiz ki, adımların hepsinin ne kadar uyumlu olacağını görecek herkes. Türkiye'nin bu trendi hem yatırımcısına hem de vatandaşının refah düzeyinin zenginliğini ortaya koyacak. Piyasaya çok uyumlu ve hızlı hareket etmek lazım. Eylül ayında program açıklandığında bugüne kadarki OVP'lerin hiçbirine benzemeyen bir dönüşümü görecek herkes."

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Bakan Albayrak açıkladı: 2019'da tek haneye düşecek...
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