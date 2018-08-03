Çocuğun yeri okul olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın "Çocuğun yeri sokak veya tarla değil okuldur" çağrısıyla başlatılan çocuk
işçiliğiyle mücadele seferberliği için ilk adımlar atılıyor. Başta Çalışma, Sosyal Hizmetler
ve Aile Bakanlığı olmak üzere toplamda 8 farklı bakanlığın destek olduğu projeyle çocuklar küçük yaşta tarlada ve sokaklarda çalışmak zorunda kalmayacak. 2019'da çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak için şu projeler hayata geçirilecek:
Okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi için çalışmalar başlatılacak.
Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için prefabrik okullar yaygınlaştırılacak.
Kolluk kuvvetlerinin çocuk işçiliğini denetlemesine yönelik düzenleme yapılacak.
Mevsimlik işçilerin çocuklarına ücretsiz kitap dağıtılacak.
Çalışma riskindeki çocuklar mesleki eğitime yönlendirilecek.
Aile eğitimi programları yaygınlaştırılacak.
Mevsimlik tarım göçü veren illerde gelir alanları yaratılacak.
Fiziksel, psikolojik risklerden etkilenmiş çocuklar Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından desteklenecek.
Mesleki eğitime yönlendirilen çocuklara verilen burs yükseltilecek.
Televizyon programlarında çocuk işçiliğiyle mücadele alanında farkındalıklar artırılacak.