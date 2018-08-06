Doğalgazda merkez ülke Türkiye oluyor

Doğalgaz tedariki konusunda çok önemli projeleri hayata geçiren, bu yılın ortasında Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ni (TANAP) devreye alan, TürkAkım'ı ise 2019'da tamamlamayı hedefleyen Türkiye
, kritik adımlar atmaya devam ediyor. Doğalgazda dışa bağımlılığı azaltmayı ve altyapı yatırımları ile doğalgaz ihracatçısı olmayı hedefleyen Türkiye bu stratejileri çerçevesinde çok önemli bir yatırımı daha tamamladı.
BULGARİSTAN'A İHRACAT
Türkiye ile Bulgaristan
arasındaki Lozenets-Nedyalsko Boru Hattı açıldı. Hattın en önemli özelliği, çift yönlü gaz akışını mümkün kılması oldu. Bu sayede bu hat üzerinden Türkiye'den Bulgaristan'a gaz ihracatı imkânı sağlanmış oldu. Hat, ayrıca ilerleyen dönemlerde Avrupa'ya Türkiye üzerinden gaz taşınmasına da fırsat verecek. Açılışta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Avrupa'ya bu hat üzerinden gaz taşınmasına imkân sağlayacağız. Böylece, hem Bulgaristan'ın ve Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliğine katkı sağlayacak, hem de her iki ülkenin Avrupa doğalgaz piyasasındaki önemini artıracağız" dedi. Türkiye'nin güçlü doğalgaz altyapısı için hayata geçirdiği yatırımlara dikkat çeken Dönmez, "Türkiye, sadece kendi talebini karşılayan değil, aynı zamanda bölgesel enerji ihtiyaçlarına da cevap verebilecek bir konuma gelmek için emin adımlarla ilerlemektedir" diye konuştu.
16 MİLYAR METREKÜPE ÇIKACAK
Lozenets-Nedyalsko Boru Hattı ile Lozonets ve Türkiye sınırı arasındaki taşıma kapasitesi artacak ve ihtiyaç halinde ters yönde gaz akışı gerçekleştirilebilecek. Avrupa'ya bu çift hattan biri kullanılarak gaz taşınmasına da imkân sağlanacak. İki hatla gaz taşıma kapasitesi yıllık 1.7 milyar metreküp artarak 16 milyar metreküpe çıkacak.
'ARZ GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLAYACAK'
Türkiye'nin ?Ortadoğu ve Kafkasya'daki kaynakların dünya pazarlarıyla buluşmasında önemli bir rol üstlendiğine dikkat çeken Dönmez, "Ülkemiz, güçlü ekonomik altyapısı ve öngörülebilir piyasaları ile uluslararası enerji projelerinin ilk adresi ve vazgeçilmez ortağıdır" dedi.
Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan ve 'Enerjinin İpek Yolu
' olarak adlandırılan TANAP 12 Haziran'da devreye girdi. Yıllık toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olacak proje ile 10 milyar metreküp doğalgazın Avrupa'ya, 6 milyar metreküpün ise Türkiye'ye taşınması hedefleniyor. TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi ise her biri 15.75 milyar metreküplük 2 hattan oluşuyor.