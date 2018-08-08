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bugün ne kadar oldu? - 8 Ağustos Çeyrek gram ve cumhuriyet altın fiyatı!

Bu sabah saatlerinden itibaren ile ilgili araştırmalar yeniden hız kazandı. Son günlerde yaşanan inişli çıkışlı hareketlenmeler nedeniyle ‘altın fiyatları ne kadar’ en çok araştırılan soruların başında yer alıyor. 8 Ağustos Çarşamba çeyrek, yarım, gram, tam, ve cumhuriyet altın fiyatı an be an sabah.com.tr adresinden takip edebilirsiniz. Peki ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 8.8.2018 09:49
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? - 8 Ağustos Çeyrek gram ve cumhuriyet altın fiyatı!

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik bugün de devam ediyor. Son günlerde inişli çıkışlı seyretmesi nedeniyle bu alana yatırım yapacak olan kişiler ' ne kadar' sorusunun yanıtını araştırıyor. Yaz aylarının da içinde bulunmamız nedeniyle düğünlerde hediye olarak takılan fiyatı da bu alanda en çok merak edilenlerin başında yer alıyor. 8 Ağustos Çarşamba gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

8 AĞUSTOS ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

8 Ağustos Çarşamba sabah saatlerinden itibaren 'altın fiyatları' yine en çok merak edilen konular arasında yer alarak trend listesinde yerini aldı. Güncel çeyrek altın fiyatları an be an sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

GRAM TAM VE CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Çeyrek altının yanı sıra gram, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları yine bu başlık altında. İşte 8 Ağustos Çarşamba güncel fiyatlar listesi...

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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? - 8 Ağustos Çeyrek gram ve cumhuriyet altın fiyatı!
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