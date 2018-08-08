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Son dakika: Ankara ve polisi için

Başkanlığı ve arasında Ankara ve 'da İl Emniyet Müdürlüklerinin sayısal, ve güvenilir haberleşme ihtiyaçlarını karşılamak üzere son teknolojilere sahip "Sayısal Haberleşme Şebekesi Sözleşmesi" imzalandı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 11:29
Son dakika: Ankara ve İstanbul polisi için milli kriptolu telsiz

Başkanlığı ve arasında atılan imza ile Emniyet Genel Müdürlüğünün Ankara ve illerinde uçtan uca güvenilir haberleşme ihtiyacının karşılanması amacı ile DMR (Digital Mobile Radio/Sayısal Mobil ) Telsiz Sistemi kurulacak.

15 İLDE HİZMETE SUNULDU

ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla özgün olarak geliştirilen DMR Telsiz Sistemi, Emniyet Genel Müdürlüğü için ilk fazda 15 ilde hizmete sunuldu. İkinci fazda da 7 il için daha sözleşme imzalandı. Üçüncü faz olacak Ankara ve İstanbul illerinin de tamamlanması ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin yaklaşık üçte birinde sayısal haberleşme altyapısına sahip olacak.

Kurulacak olan ASELSAN DMR Geniş Alan Sistemi ile İl Emniyet Müdürlükleri, telsiz üzerinden veri yapabilme kabiliyetine sahip olacak. Araç ve Personel Takibi Uygulaması, Veri Tabanı Sorgulama Uygulaması, Mesajlaşma Uygulaması, Telsiz- Telefon Aramaları ve Operatör Konsolu gibi uygulamalar emniyet birimleri tarafından kullanılacak. Proje kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü ile iş birliği çerçevesinde ASELSAN tarafından geliştirilen "Design Turkey İyi Tasarım" ödüllü, mekanik ve elektronik standartları en küçük boyutlar içinde karşılanmış sağlam, güvenilir ve kullanımı kolay bir cihaz olan 3700 modeli el telsizi de kullanılacak.

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Son dakika: Ankara ve İstanbul polisi için milli kriptolu telsiz
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