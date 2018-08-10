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haberi: ne kadar oldu? 10 Ağustos , gram ve tam altın fiyatları burada!

rakamları... Dün akşamdan beri altın fiyatlarında hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. 10 Ağustos Cuma günü altın güne yükselişle başladı. Altın fiyatlarındaki hareketlilik düğün sezonuna gelmesi vatandaşların internet üzerinden yoğun şekilde araştırdığı konuların başında geliyor. Gün boyunca en çok aranan soruların başında "Altın ne kadar oldu" sorusu. , , , oldu? Haftanın son günü bugün Altın ne kadar oldu? sorusunun cevabı haberimizde.

Giriş Tarihi: 10.8.2018 17:15 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 17:15
Son dakika haberi: Altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Ağustos Çeyrek altın, gram ve tam altın fiyatları burada!

! Dün akşam saatlerinden sonra altının hareketlenmesi vatandaşların en çok aradığı konuların başında geliyor. 10 Ağustos Cuma günü altın fiyatları ne kadar oldu? Yaz aylarında düğün sezonunun yoğun olması ve evlenen çiftler için takılacak olan altın fiyatları günün en çok aranan ve ve sorulan sorusu oldu. Haftanın son gününe girilirken , ve tam altın fiyatları ne kadar? Altın piyasasında yaşanan hareketliliği an be an haberimizden taki edebilirsiniz...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın 10 Ağustos Cuma gününe yükselişle başladı. Altında yaşanan hareketlilik devam ediyor. İşte 10 Ağustos Cuma güncel altın fiyatları...

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Son dakika haberi: Altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Ağustos Çeyrek altın, gram ve tam altın fiyatları burada!
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