Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın cumhuriyet altını fiyatları 11 Ağustos

Altın fiyatları ile ilgilenen vatandaşların piyasalardaki hareketlilik karşısındaki araştırmaları da sürüyor. Bu durumda gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları araştırması yapan bireyler yastıkaltı diye tabir edilen altınlarını bozdurma hedefinde. Ortak hafıza ve toplumsal kurallar kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemlidir. Düğünlerde yeni evlenen çiftlere altın armağan edilir bu gelenek karşılıklı olduğundan sosyal yardımlaşma ve birlikteliği da sağlar. En güncel 11 Ağustos altın fiyatları burada...

ALTIN F��YATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?