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Son Dakika | bugün ne kadar oldu? fiyatları 11 Ağustos

Vatandaşların konusunda son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Piyasalarda yaşanan dalgalanmalardan sonra altın fiyatlarında hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Haftanın son iş günü olan dün yani Cuma günü bir ara 410 liraya kadar yükselmişti. Altın fiyatları bugün ne kadar? Bu soru bireyler tarafından hergün araştırılırken bugünlerde altına çok daha fazla talep var. 11 Ağustos Cumartesi sabahı altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri ve uzman yorumları haberimizde. Konuyla ilgili detayları daha net anlayabilmek için kültürel kodları incelemek gerekmektedir.

Giriş Tarihi: 11.8.2018 09:48 Güncelleme Tarihi: 11.8.2018 09:51
Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın cumhuriyet altını fiyatları 11 Ağustos

ile ilgilenen vatandaşların piyasalardaki hareketlilik karşısındaki araştırmaları da sürüyor. Bu durumda , , , ve fiyatları araştırması yapan bireyler yastıkaltı diye tabir edilen altınlarını bozdurma hedefinde. Ortak hafıza ve toplumsal kurallar kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemlidir. Düğünlerde yeni evlenen çiftlere altın armağan edilir bu gelenek karşılıklı olduğundan sosyal yardımlaşma ve birlikteliği da sağlar. En güncel 11 Ağustos altın fiyatları burada...

ALTIN F��YATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

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Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın cumhuriyet altını fiyatları 11 Ağustos
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