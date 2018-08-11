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emekli haberi! ve ikramiyesi ne an yatacak? Emeklilere zam ile ikramiye müjdesi...

emekli haberi! 2018 'na sayılı günler kala, milyonlarca emekli gözünü kulağını haberlerine çevirdi. Önümüzdeki hafta içerisinde yatacak olan emekli ikramiyeleri konusunda Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklama gelmişti. Öte yandan, Başkan Erdoğan'ın bir diğer müjdesi de düşük olanlara geldi. Emekli maaşları 900 TL'den aşağı olan 150 bin emekliye müjdesi geldi! Gerek SSK, gerekse Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, ' ne zaman yatacak' sorusu ile araştırmalarını sürdürüyor. Peki, emekli maaşları ve ikramiye ne zaman yatacak? İşte merak edilen detaylar..

Giriş Tarihi: 11.8.2018 13:55 Güncelleme Tarihi: 11.8.2018 13:56
Son dakika emekli ikramiye haberi! Emekli maaşı ve ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilere zam ile ikramiye müjdesi...

Emekli leri ve maaşları konusunda her geçen gün gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren müjdeli haber geçtiğimiz günler içerisinde Başkan tarafından verilmişti. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından, emekliler araştırmaya koyulmuş ve 'emekli maaşları ne an yatacak?' sorusuna yanıt aramaya çoktan başlamışlardı. Ramazan Bayramı'nda ilk ikramiyelerini alan emekliler, yaklaşan öncesi de emekli ikramiyelerini merak ediyor. Peki, emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2018 Emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte ve maaşı hakkında merak edilen o detaylar...

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Son dakika emekli ikramiye haberi! Emekli maaşı ve ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilere zam ile ikramiye müjdesi...
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