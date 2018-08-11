Son dakika emekli ikramiye haberi! Emekli maaşı ve ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilere zam ile ikramiye müjdesi...

Emekli ikramiyeleri ve maaşları konusunda her geçen gün son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren müjdeli haber geçtiğimiz günler içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından, emekliler araştırmaya koyulmuş ve 'emekli maaşları ne zaman yatacak?' sorusuna yanıt aramaya çoktan başlamışlardı. Ramazan Bayramı'nda ilk ikramiyelerini alan emekliler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi de emekli ikramiyelerini merak ediyor. Peki, emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2018 Emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte emekli ikramiyesi ve maaşı hakkında merak edilen o detaylar...