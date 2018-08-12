Son dakika haber: Bugün altın ne kadar? 12 Ağustos Pazar çeyrek altın, gram, tam altın fiyatları..

Altın fiyatları son dakika! Bir kaç gündür altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşların internette en çok aradığı konuların başında geliyor. "Altın fiyatları ne kadar oldu" sorusunun cevabı haberimizde. Düğün sezonunda olunması ve evlenen çiftlere altın takılması Türk adetlerinin başında geliyor. Evlenecek çiftler ve düğüne katılacak olan davetliler altın fiyatlarının araştırmasını yapıyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altını fiyatları araştırması yapan bireyler için altınla ilgili tüm detaylar haberimizde.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın 12 Ağustos pazar gününe yükselişle başladı. Altında yaşanan hareketlilik devam ediyor. İşte 12 Ağustos Pazar güncel altın fiyatları...