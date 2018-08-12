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haber: Bugün altın ne kadar? 12 Ağustos Pazar , gram, fiyatları..

! Vatandaşlar altın fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini büyük bir merakla takip ediyor. Piyasalarda yaşanan hareketlilik altın fiyatlarında da etkili oluyor. Düğün sezonunda olmamız ve evlenen çiftlere takılan altın Türk kültüründe örf ve adet gibi görünmekte. Düğüne katılacak olan vatandaşların internet üzerinde en çok araştırdığı konuların başında "" sorusu. 10 Ağustos Cuma günü yükselişle başlayan altın fiyatları 12 Ağustos pazar günü birazda olsa düşüşe geçti. Cuma gününden beri en çok aranan soruların başında gelen "altın ne kadar oldu? kaç lira? gibi soruların cevabı haberimizde. , çeyrek altın, , ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 12.8.2018 09:15 Güncelleme Tarihi: 12.8.2018 09:15
Son dakika haber: Bugün altın ne kadar? 12 Ağustos Pazar çeyrek altın, gram, tam altın fiyatları..

! Bir kaç gündür altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşların internette en çok aradığı konuların başında geliyor. "" sorusunun cevabı haberimizde. Düğün sezonunda olunması ve evlenen çiftlere altın takılması Türk adetlerinin başında geliyor. Evlenecek çiftler ve düğüne katılacak olan davetliler altın fiyatlarının araştırmasını yapıyor. , , , ve fiyatları araştırması yapan bireyler için altınla ilgili tüm detaylar haberimizde.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın 12 Ağustos pazar gününe yükselişle başladı. Altında yaşanan hareketlilik devam ediyor. İşte 12 Ağustos Pazar güncel altın fiyatları...

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