Bankalar ve özel sektörün sonuna kadar yanındayız

Ekonomik hareketliliğe ilişkin Merkez Banka
sı ve BDDK
'nın piyasalardaki baskıyı azaltmak için gerekli tüm tedbirleri aldığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
, "Çok net söylemek istiyorum, serbest piyasa kuralları çerçevesinde kalarak gereken tüm piyasa araçlarını devreye sokarak adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Saldırılara karşı aksiyon adımlarımızı hayata geçirirken reel sektörü bankalarımıza yönelik de bir dizi tedbiri uygulamaya devam edeceğiz" dedi. BÜYÜK DÖNÜŞÜM
SETA tarafından düzenlenen "İktidarının 16. Yılında AK Parti" sempozyumunda konuşan Bakan Albayrak, bankalarla kredilerin yeniden yapılandırılmasına yönelik çerçeve anlaşmasında belli bir noktaya gelindiğini ve imzalandığını belirterek, "Bankalar ve BDDK ile birlikte kur artışından etkilenen firmalarımızı tespit ederek, kamunun da elini taşın altına koyduğu büyük bir dönüşümle firmalarımızı daha da rahatlatmaya devam edeceğiz" diye konuştu. BANKACILIK GÜÇLÜ
Banka ve özel sektör
ün sonuna kadar yanında olduklarını kaydeden Albayrak, "Türk bankacılık sektörü güçlüdür, sermaye yeterlilik oranları dünyadaki birçok ülkenin aksine yasal sınırın oldukça üzerindedir. Uluslararası standartların üzerinde bilanço yapısına sahip bankacılık sektörümüz yoluna çok daha güçlü devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
Albayrak, aksiyon planları çerçevesinde firmaların döviz
riskini azaltmaya yönelik gerekli düzenlemeleri hayata geçireceklerini kaydederek, "Türk Liramızı koruyacağız, Türk Lirası'yla yürüyeceğiz. Türk Liramızın daha da güçleneceğini göreceğiz" dedi. DOLAR GÜVENİLİR DEĞİL
"Yaptığımız görüşmelerde birçok ülke dolar üzerindeki bu hareketlerin kendileri için ne kadar tedirgin edici, tehdit edici bir durum ortaya koyduğunu birebir şahsıma dile getiriyor" diyen Albayrak, "Artık dolar güvenilirliğini yitirmiştir. Tüm ülkeler bu güvensizlikten kendilerini korumak için ticaretlerinde karşılıklı ya da ortak para kullanımını önemsemektedir" diye konuştu. Bakan Albayrak, doların adeta bir politik cezalandırma aracına dönüştüğünü ifade ederek, uluslararası ticarette Türk Lirası'nı koruyacak adımları daha da güçlü atmaya devam edeceklerini belirtti. BANKALARIN % 60'I RAZIYSA YAPILANDIRMA YAPILACAK
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
'ın sinyalini verdiği 'yeniden yapılandırma' düzenlemesi tamamlandı. BDDK, kredi yeniden yapılandırmalarına yönelik çerçeveyi belirledi. Özellikle büyük montanlı kredi yapılandırmalarında konsorsiyumlardaki bankaların yüzde 60'ı anlaşırsa kalan yüzde 40 onun belirlediği kurallara uymak durumunda kalacak. Ayrıca, döviz borcu kredilerin yeniden yapılandırmasında kur hesaplanırken o günün rakamı değil, 1 yıllık ortalama kur dikkate alınacak. BİN YATIRIMCIYLA GÖRÜŞECEK
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yarın yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla görüşeceği bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı
'ndan edinilen bilgiye göre, 16 Ağustos'taki söz konusu telekonferans, Türkiye saatiyle 16.00'da, New York
saatiyle 09.00'da yapılacak. Yabancı yatırımcılarla ilk telekonferans görüşmesini gerçekleştirecek olan Albayrak, son ekonomik gelişmeler sonrasında küresel yatırımcılara mesajlarını doğrudan iletecek. Telekonferansa, ABD, Avrupa ve Ortadoğu'daki yatırımcılar başta olmak üzere dünya genelinde 750- 1.000 katılımcının iştirak etmesi bekleniyor. Telekonferansı Citi'nin gelişmekte olan ülke başekonomisti David Lubin yönetecek. VATANDAŞ ALGI OPERASYONUNU PÜSKÜRTTÜ
Ekonomideki son iki haftalık ataklara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Algı operasyonlarına rağmen piyasalarımızda ne panik ne de endişe havası oluşturabildiler. Bugün milletimizle birlikte tüm piyasa oyuncularının ortaya koyduğu fotoğraf, ülkemize ve ekonomimize duyulan güçlü güvenin göstergesidir. Birilerine rağmen banka mevduatlarından önemli çıkış olmaması, döviz alım-satımlarında önemli bir durum seyredilmemesi aslında birilerinin yapmak istediği algı operasyonlarının vatandaşlarımız tarafından nasıl püskürtüldüğünü net şekilde ortaya koydu."