Dünya kadar döviz TL’ye döndü

Kur saldırısının ardından banka
cılık sektörüne yönelik başlatılan algı operasyonlarına sert tepki gösteren Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş
, kurlarda yaşanılan durumu 'spekülatif' olarak niteleyerek "Endişeye gerek yok" dedi. Ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerle spekülatif atakların önünün kesildiğini anlatan Ateş, "Benim bankamda dünya kadar döviz
in TL'ye döndüğü haberini alıyoruz. ATM'lerimize olabildiğince efektif yükledik. Bugün itibarıyla bankacılık sisteminin kullanabileceği limit 50 milyar dolardır. Bir de 20 milyar dolar swap imkânı var. Toplamda 70 milyar dolar. Herkesin parası, mevduatı bankacılık sisteminde ve emniyette" diye konuştu ENDİŞEYE MAHAL YOK
Ateş, Merkez Bankası
'nın açtığı limite kimsenin saldırmadığına dikkat çekti. Ateş, şöyle konuştu: "Endişeye mahal olacak bir durum yoktur. Yeter ki bu spekülasyonlara meydan veren tarafta biz olmayalım da o anda alansatan zarar görmesin."
Ateş, "Bütün efektifleri kasamıza doldurduk. Bunları taşımanın da bize maliyeti var ama zararı yok, vatandaş isterse masanın üzerinde parası hazır" dedi. Merkez Bankası'nın aldığı aksiyonların yerinde kararlar olduğunu vurgulayan Ateş, "Bizim cepte hâlâ çok kurşun var" dedi. BU İDDİALARA GÜLÜP GEÇİYORUM
Ateş, sosyal medyada mevduatlara el konulacağına ilişkin spekülasyonlara da "Konuşmaya bile değer bulmuyorum. Bu tür şeylere gülüp geçmek lazım. Böyle bir şeyin bahis konusu edilmesi bile akla zarar" dedi. Ateş, yaşanılan sıkıntının aşılacağını kaydetti. 2 MİLYAR $'A YAKIN SATIŞ OLDU
Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil, dövizdeki hareketliliğe ilişkin "Aklımız ermiyor. Ne oluyor da bu seviyeleri görüyoruz. Bir bankacı olarak çok fazla anlamlandıramıyorum" dedi. Erbil, piyasadaki çalkantının ardından ciddi bir mevduat çıkışı olmadığını söyledi. Müşterilerin 2 milyar dolara yakın dolar satışı yaptığını belirten Erbil "Bu da vatandaşın ekonomiye olan sağduyulu yaklaşımını ifade ediyor" dedi.