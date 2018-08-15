Son dakika haber: Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek altın, tam altın, gram altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları son dakika! Altın fiyatları ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bireylerin yastık altında sakladıkları altınlar ile ilgili detaylı incelemeleri sürüyor. Ülkemizde altın oldukça önemli bir yere sahiptir. Bir yatırım aracı olarak sıkça kullanılan altın aynı zamanda düğünlerde takı olarak da sıkça tercih edilir. Yeni evlenen çiftlere altın armağan edilir. Dış güçlerin kur saldırıları denemeleri de altın fiyatlarının stabil kalmamasında etkenlerden biri oldu. İşte altın fiyatları ile ilgili tüm detaylar…

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında ilk sırada gelmektedir. Bir yatırım aracı olarak da kullanılan çeyrek altının asıl amacı ise takı olarak geçmesidir. Düğünlerde en çok tercih edilen takı türü olan çeyrek altın bugün ne kadar? 15 Ağustos çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın bu sabah 388.08 liradan alınırken, 398.33 liradan satılıyor.