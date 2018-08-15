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ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Hafta ortasına geldiğimiz bu gün fiyatları ile ilgili aramalar hız kesmeden devam ediyor. Birikimcisinden yatırımcısına her kesimden her kesin araştırdığı altın fiyatları ile ilgili en doğru ve güvenilir bilgiler Sabah.com.tr ayrıcalığı ile yine sizlerle! ne kadar oldu? ABD merkezli kur saldırıları ile yaşanan piyasadaki inişli çıkışlı grafik , çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını ile ilgili detaylı bilgiler. Konuyla ilgili meraklarını gidermek isteyen vatandaşlar Bugün altın fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtını arıyorlar.

Giriş Tarihi: 15.8.2018 07:15
Son dakika haber: Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek altın, tam altın, gram altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları…

! fiyatları ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bireylerin yastık altında sakladıkları altınlar ile ilgili detaylı incelemeleri sürüyor. Ülkemizde altın oldukça önemli bir yere sahiptir. Bir yatırım aracı olarak sıkça kullanılan altın aynı zamanda düğünlerde takı olarak da sıkça tercih edilir. Yeni evlenen çiftlere altın armağan edilir. Dış güçlerin kur saldırıları denemeleri de altın fiyatlarının stabil kalmamasında etkenlerden biri oldu. İşte altın fiyatları ile ilgili tüm detaylar…

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında ilk sırada gelmektedir. Bir yatırım aracı olarak da kullanılan çeyrek altının asıl amacı ise takı olarak geçmesidir. Düğünlerde en çok tercih edilen takı türü olan çeyrek altın bugün ne kadar? 15 Ağustos çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın bu sabah 388.08 liradan alınırken, 398.33 liradan satılıyor.

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