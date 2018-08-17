Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın Cumhuriyet altını fiyatları 17 Ağustos

Altın fiyatları konusunda bayramdan önce merak ve araştırmalar da şiddetlendi. Kurban Bayramı'nda gerçekleşen düğünler bir hayli fazla bu durum da bireylerin altına olan taleplerini arttırıyor. Yeni evlenen çiftlere kültürümüzce altın armağan edilmesi bir adettir, bu adet karşılıklı olduğu için sosyal dayanışmayı arttırdığı gibi sosyal birlikteliğe de zemin hazırlar. Gerek yatırım gerekse birikim alanında altın, dolar ve eurodan daha fazla tercih edilir. En güncel altın fiyatları ve uzman yorumları burada!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?