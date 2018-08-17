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Son Dakika | bugün ne kadar oldu? 17 Ağustos

Haftanın son iş günü olan 17 Ağustos Cuma günü konusunda son dakika gelişmeleri de devam ediyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? ABD'nin ekonomik darbe hamlelerinden sonra piyasalarda yaşanan değişimler Kapalıçarşı'da altın fiyatlarına da yansıdı. Ortak hafıza ve toplumsal alışkanlıklar kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın oldukça önemlidir; bunun temeline inmek için de kültürel kodları incelemek gerekmektedir. Gram altın, , , tam altın ve ndaki son gelişmeler, uzman yorumları haberimizde.

Giriş Tarihi: 17.8.2018 09:52
Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın Cumhuriyet altını fiyatları 17 Ağustos

konusunda bayramdan önce merak ve araştırmalar da şiddetlendi. Kurban Bayramı'nda gerçekleşen düğünler bir hayli fazla bu durum da bireylerin altına olan taleplerini arttırıyor. Yeni evlenen çiftlere kültürümüzce altın armağan edilmesi bir adettir, bu adet karşılıklı olduğu için sosyal dayanışmayı arttırdığı gibi sosyal birlikteliğe de zemin hazırlar. Gerek yatırım gerekse birikim alanında altın, dolar ve eurodan daha fazla tercih edilir. En güncel altın fiyatları ve uzman yorumları burada!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın Cumhuriyet altını fiyatları 17 Ağustos
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