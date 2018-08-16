Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın Cumhuriyet altını fiyatları 16 Ağustos

Altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika gelişmelerini sürekli olarak takip edip detaylı bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar için özel olarak hazırladığımız haberimizde en güncel altın fiyatlarını bulabileceksiniz. Özellikle düğünlerde yeni evlenen çiftlere altın armağan edilir bu gelenek karşılıklı olduğu için sosyal dayanışmayı da sağlar. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye karşı ekonomik darbe girişimi sonrasında dövizde yaşanan hareketlilik Kapalıçarşı'daki altın piyasasına da başladı fakat son iki günde altın fiyatlarında ciddi bir düşüş gözleniyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta çeyrek altın fiyatı 410 TL'ye kadar yükselmişti.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?