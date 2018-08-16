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Son Dakika | bugün ne kadar? fiyatları 16 Ağustos

Her toplumun yazılı olmayan kuralları ve ortak hafızası vardır, bu duruma kültür denir. Bizim kültürümüzde de altının yeri oldukça fazladır. konusunda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Hemen hergün düzenli olarak araştırılan konu başlıklarından biri olan altın fiyatları, ABD'nin ekonomi darbesinden sonra bir hayli artmıştı; doların da yükselmesiyle birlikte artan , , yarım altın, tam altın ve fiyatları gözle görünür bir düşüş gösteriyor. Detaylı altın fiyatları ve uzman yorumlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 16.8.2018 07:43 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 08:12
Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın Cumhuriyet altını fiyatları 16 Ağustos

ne kadar oldu? Son dakika gelişmelerini sürekli olarak takip edip detaylı bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar için özel olarak hazırladığımız haberimizde en güncel altın fiyatlarını bulabileceksiniz. Özellikle düğünlerde yeni evlenen çiftlere altın armağan edilir bu gelenek karşılıklı olduğu için sosyal dayanışmayı da sağlar. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye karşı ekonomik darbe girişimi sonrasında dövizde yaşanan hareketlilik Kapalıçarşı'daki altın piyasasına da başladı fakat son iki günde altın fiyatlarında ciddi bir düşüş gözleniyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta fiyatı 410 TL'ye kadar yükselmişti.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın Cumhuriyet altını fiyatları 16 Ağustos
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