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Ticaretin kalbi ithalatı kesti

Başkan Erdoğan’ın ‘boykot’ çağrısı Eminönü’nde anında etkisini gösterdi. Sadece ’ta 50 milyon $’lık siparişi askıya alındı. Ekim ve kasım ithalatı iptal edildi. ’dan siparişler durdu

METİN CAN Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018
Ticaretin kalbi ithalatı kesti
ile yaşanan gerginliğin ardından Başkan 'ın ABD menşeili ürünlere yönelik boykot çağrısı sıcak ticaret merkezlerinde anında etkisini gösterdi. kurundaki dalgalanma nedeniyle ithalat maliyeti katlanan esnaf, boykot çağrılarının da etkisiyle harekete geçti. , Tahtakale, Mahmutpaşa, ve Eminönü'ndeki büyük ithalatçı firmalar ardı ardına kısa ve uzun vadeli siparişlerini iptal etmeye başladı. Başta olmak üzere ABD menşeli onlarca ürünün ithalatı bıçak gibi kesilmiş durumda. Esnafın verdiği bilgiye göre, Doğubank'ta faaliyet gösteren 3 büyük ithalatçı 50 milyon dolarlık iPhone siparişini iptal etti.

ANADOLU SİPARİŞ VERMİYOR
Dün ABD menşeili ürünlere getirilen vergiler ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın boykot çağrısı ile birlikte uzun vadeli ithalat anlaşmalarının da iptal edildiğini belirten esnaf, "Talepler bıçak gibi kesildi. 'daki alıcılar da iPhone ile olan sözleşme ve siparişlerini iptal ediyor" dedi. Raflardaki ABD ürünlerini indiren esnaf yerine yerli markaları satışa sunuyor.

STOKÇUYA TEPKİ VAR
Kurdaki ani yükselişi fırsata çevirmek isteyen bazı ithalatçılar ise ürünlerini depolarda bekletiyor. Sektörün nabzının attığı noktalarda birçok elektronik ürün tezgah altına indirilmiş durumda. Başta ofis malzemeleri olmak üzere yurtdışından ithal edilen birçok ürün piyasada bulunamıyor. İthalatçı firmaların, bayram sonrasında söz konusu ürünlere zam yapıp rafa koymayı planladığı belirtiliyor. Elektronik sektörünün kalbinin attığı Perpa'da günlük ticarette ciddi bir yavaşlama göze çarpıyor. Esnafa göre durgunluğun sebebi talep eksikliği değil. Başını elektroniğin çektiği birçok sektör, döviz artışını fırsata çevirmek amacıyla piyasaya mal vermeyi kesti.

7 MİLYAR DOLAR HARCADIK
10 yıldır hayatımızda olan iPhone'lar 'de 10 milyona yakın kişiye ulaştı. Türkiye'nin 10 yıllık cep telefonu ithalat faturası içinde 'ın iPhone modelleri için ödenen toplam tutarın ise 7 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.
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Ticaretin kalbi ithalatı kesti
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